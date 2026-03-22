رئيس البرلمان الإيراني: الكيانات التي تمول ميزانية الجيش الأمريكي أهداف مشروعة لنا
سبوتنيك عربي
حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن "المؤسسات المالية التي تسهم في تمويل ميزانية الجيش الأمريكي تُعد أهدافًا مشروعة إلى جانب القواعد... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال قاليباف، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "سندات الخزانة الأمريكية ملطخة بدماء الإيرانيين"، معتبرا أن شراء هذه السندات يعادل المشاركة في استهداف إيران.وأضاف أن "شراء هذه السندات يعني شراء ضربة لمقرّك الرئيسي وأصولك"، مشيرا إلى أن إيران تراقب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بهذه الأنشطة، واصفًا تصريحاته بأنها "الإنذار الأخير".وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن "المؤسسات المالية التي تسهم في تمويل ميزانية الجيش الأمريكي تُعد أهدافًا مشروعة إلى جانب القواعد العسكرية".
وقال قاليباف، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "سندات الخزانة الأمريكية ملطخة بدماء الإيرانيين"، معتبرا أن شراء هذه السندات يعادل المشاركة في استهداف إيران.
وأضاف أن "شراء هذه السندات يعني شراء ضربة لمقرّك الرئيسي وأصولك"، مشيرا إلى أن إيران تراقب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بهذه الأنشطة، واصفًا تصريحاته بأنها "الإنذار الأخير".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية
في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.