https://sarabic.ae/20260322/رئيس-البرلمان-الإيراني-يلوح-باستهداف-منشآت-الطاقة-والبنية-التحتية-في-المنطقة-1111781666.html

رئيس البرلمان الإيراني يلوح باستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية في المنطقة

سبوتنيك عربي

هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، باستهداف البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والنفط في المنطقة، في حال تعرضت منشآت الطاقة الإيرانية... 22.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-22T11:47+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_c9ac0b7ddda20c3d3c6a74ecc8d5b416.jpg

وقال قاليباف، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "أي استهداف لمحطات الطاقة والبنية التحتية في إيران، سيقابله اعتبار منشآت الطاقة والنفط في المنطقة أهدافًا مشروعة"، مؤكدًا أنها "ستتعرض لدمار واسع"، مع توقع استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة.يأتي هذا الإعلان، بعد أن هدد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن "أي هجوم يستهدف البنى التحتية للطاقة في إيران، سيقابله استهداف لبنى الطاقة والتكنولوجيا للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة"، على حد قوله.وقال "مقر خاتم الأنبياء" (غرفة العمليات المركزية) التابع للحرس الثوري، في بيان: "في حال قام العدو بمهاجمة البنية التحتية للوقود والطاقة، فسيتم استهداف جميع البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومحطات تحلية المياه التابعة للولايات المتحدة والنظام (إسرائيل) في المنطقة".وفي وقت سابق من يوم أمس اليوم، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مهددًا إياها بـ"تدمير جميع محطاتها لتوليد الطاقة إذا لم تفتحه"، قائلًا في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بشكل كامل، ودون تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديدًا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستستهدف وتدمّر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءًا من أكبرها أولًا".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

