علماء روس يطورون برنامجا للتحكم بالإلكترونيات عن طريق الإيماءات
طوّر علماء في مركز سان بطرسبورغ الفيدرالي للأبحاث التابع لأكاديمية العلوم الروسية، برنامجًا يسمح بالتحكم تكنولوجيًا بالأجهزة الإلكترونية عن طريق الإيماءات، إذ... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T11:29+0000
وقال دميتري ريومين، باحث أول في مختبر واجهات الكلام والوسائط المتعددة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "قمنا بتطوير برنامج يخوّل التعرف على مجموعة واسعة من الإيماءات، التي تُستخدم بشكل يومي أو في العمل الذي يمارسه كل شخص بنشاط.وأوضح ريومين أنه في مجالات مثل الطب وإنتاج الغذاء، سيساعد التحكم بالإيماءات في المعدات على ضمان مستوى عالٍ من النظافة.وبيّن المكتب الصحفي للمركز أن البرنامج يتعرف على ما يزيد عن 34 إيماء من أكثر الإيماءات استخدامًا، بالإضافة إلى غياب الإيماءات.ونوّهت إلى أنه يمكن استخدامه، على سبيل المثال، للإعجاب بمنشور، الاتصال بشخص ما، وضع تفاعل أو تحديد عنصر. كل ما على المستخدم فعله هو تشغيل البرنامج على الحاسب المحمول أو الهاتف الجوال وإظهار إيماءات للكاميرا.
طوّر علماء في مركز سان بطرسبورغ الفيدرالي للأبحاث التابع لأكاديمية العلوم الروسية، برنامجًا يسمح بالتحكم تكنولوجيًا بالأجهزة الإلكترونية عن طريق الإيماءات، إذ يمكنها أن تتعرف على ما يقارب 100% من الإيماءات.
وقال دميتري ريومين، باحث أول في مختبر واجهات الكلام والوسائط المتعددة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "قمنا بتطوير برنامج يخوّل التعرف على مجموعة واسعة من الإيماءات، التي تُستخدم بشكل يومي أو في العمل الذي يمارسه كل شخص بنشاط.
وأضاف: "بكل بساطة، إذا أراد شخص ما الاتصال أو الإعجاب بصورة على مواقع التواصل الاجتماعية، يكفي أن يومي بإبهامه للكاميرا".
وأوضح ريومين أنه في مجالات مثل الطب وإنتاج الغذاء، سيساعد التحكم بالإيماءات في المعدات على ضمان مستوى عالٍ من النظافة.
وأشار إلى أنه لتحسين جودة التعرف، يتم استخدام تقنية حديثة نسبيًا (نموذج الشبكة العصبية)، ما يسمح بالحصول على خريطة عمق ثلاثي الأبعاد للصورة، التي تساعد بالتعرف على الإيماءات حتى عندما تندمج الخلفية مع إيماءات الشخص، هذه التكنولوجيا تخوّل الشخص تحقيق دقة قياسية في التعرف على الإيماءات بما يزيد عن 99.6% بالمقارنة مع النظائر الموجودة.
وبيّن المكتب الصحفي للمركز أن البرنامج يتعرف على ما يزيد عن 34 إيماء من أكثر الإيماءات استخدامًا، بالإضافة إلى غياب الإيماءات.
ونوّهت إلى أنه يمكن استخدامه، على سبيل المثال، للإعجاب بمنشور، الاتصال بشخص ما، وضع تفاعل أو تحديد عنصر. كل ما على المستخدم فعله هو تشغيل البرنامج على الحاسب المحمول أو الهاتف الجوال وإظهار إيماءات للكاميرا.