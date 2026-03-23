إيران: سنستخدم عند الضرورة كل وسيلة متاحة لضمان الأمن في مياه الخليج

إيران: سنستخدم عند الضرورة كل وسيلة متاحة لضمان الأمن في مياه الخليج

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، أن إيران تسيطر سيطرة كاملة على مياه الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، وبالتالي لا حاجة لزرع...

2026-03-23T18:50+0000

2026-03-23T18:50+0000

2026-03-23T18:50+0000

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن ذو الفقاري قوله: "تمارس إيران سيطرة كاملة وقوية للغاية على مضيق هرمز. وبفضل هذه السيطرة والقوة الكافية، لا حاجة لزرع الألغام في منطقة الخليج".وأكد أن "القوات الإيرانية وبالتعاون مع دول المنطقة قادرة على ضمان أمن الخليج".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.تصويت.. برأيك لماذا أجل ترامب ضرب منشآت الطاقة الإيرانية؟

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية