إيران: سنستخدم عند الضرورة كل وسيلة متاحة لضمان الأمن في مياه الخليج
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، أن إيران تسيطر سيطرة كاملة على مياه الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، وبالتالي لا حاجة لزرع... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-23T18:50+0000
وأكد أن "القوات الإيرانية وبالتعاون مع دول المنطقة قادرة على ضمان أمن الخليج".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، أن إيران تسيطر سيطرة كاملة على مياه الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، وبالتالي لا حاجة لزرع الألغام في المنطقة.
ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن ذو الفقاري قوله: "تمارس إيران سيطرة كاملة وقوية للغاية على مضيق هرمز. وبفضل هذه السيطرة والقوة الكافية، لا حاجة لزرع الألغام في منطقة الخليج".
وأكد أن "القوات الإيرانية وبالتعاون مع دول المنطقة قادرة على ضمان أمن الخليج".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.