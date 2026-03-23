إيران: سنستخدم عند الضرورة كل وسيلة متاحة لضمان الأمن في مياه الخليج

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
بلا قيود
"خطوط حمراء ومنشآت نووية".. خبراء يحللون الوساطة وسيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق من عمليتها العسكرية في الجنوب اللبناني؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران: سنستخدم عند الضرورة كل وسيلة متاحة لضمان الأمن في مياه الخليج
سبوتنيك عربي
ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن ذو الفقاري قوله: "تمارس إيران سيطرة كاملة وقوية للغاية على مضيق هرمز. وبفضل هذه السيطرة والقوة الكافية، لا حاجة لزرع الألغام في منطقة الخليج".وأكد أن "القوات الإيرانية وبالتعاون مع دول المنطقة قادرة على ضمان أمن الخليج".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.تصويت.. برأيك لماذا أجل ترامب ضرب منشآت الطاقة الإيرانية؟
إيران: سنستخدم عند الضرورة كل وسيلة متاحة لضمان الأمن في مياه الخليج

إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020
أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، أن إيران تسيطر سيطرة كاملة على مياه الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، وبالتالي لا حاجة لزرع الألغام في المنطقة.
ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن ذو الفقاري قوله: "تمارس إيران سيطرة كاملة وقوية للغاية على مضيق هرمز. وبفضل هذه السيطرة والقوة الكافية، لا حاجة لزرع الألغام في منطقة الخليج".
وأكد أن "القوات الإيرانية وبالتعاون مع دول المنطقة قادرة على ضمان أمن الخليج".
في هذه الصورة التي نشرتها وزارة الدفاع الإيرانية في 25 مايو 2023، يتم إطلاق صاروخ خرمشهر-4 من موقع غير معلن. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ24 من الحرب على إيران.. ترامب يعلن عن مفاوضات وطهران تؤكد رفضها.. فيديو
18:46 GMT
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
