البرلمان الإيراني: ليس هناك أي منطق للتفاوض في ظل هذه الظروف
سبوتنيك عربي
أفادت لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، بأن "الظروف الحالية لا تسمح بأي مفاوضات"، مؤكدة أن "العدو لا يفهم إلا لغة القوة والصواريخ".
2026-03-23T15:59+0000
وأضاف المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، أن "التصريحات الأمريكية تفتقر للمصداقية"، موجهاً انتقادات حادة إلى دونالد ترامب، قائلاً إنه "إما يكذب أو يتفوه بالهراء"، وفق تعبيره.وأشار إلى أن "الضربات التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، أسهمت في إضعاف خصوم إيران"، معتبراً أن ذلك يعكس تغيراً في موازين القوة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم، أنه أعطى أوامر للبنتاغون بتأجيل الضربات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، مشيرًا إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي جرت خلال اليومين الماضيين كانت تهدف للتوصل إلى تسوية كاملة بين الطرفين للوضع في الشرق الأوسط.وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد أجرتا مفاوضات مثمرة وجيدة للغاية خلال اليومين الماضيين بشأن التوصل إلى حل شامل وكامل لعملياتنا العسكرية في الشرق الأوسط".وتابع: "بناءً على طبيعة هذه المفاوضات المعمّقة والمفصّلة والبنّاءة، والتي ستستمر طوال الأسبوع، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل أي ضربات عسكرية على محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، ريثما يتم اختتام الاجتماعات والمناقشات الجارية بنجاح".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
