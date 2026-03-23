تحطم طائرة عسكرية كولومبية من طراز "سي-130" وإنقاذ عشرات المصابين

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
بلا قيود
"خطوط حمراء ومنشآت نووية".. خبراء يحللون الوساطة وسيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق من عمليتها العسكرية في الجنوب اللبناني؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تحطم طائرة عسكرية كولومبية من طراز "سي-130" وإنقاذ عشرات المصابين
سبوتنيك عربي
صرّح قائد القوات الجوية الفضائية الكولومبية الجنرال كارلوس فرناندو سيلفا رويدا، اليوم الاثنين، بأن طائرة النقل العسكرية من طراز "سي-130 هيركوليز" التي تحطمت في... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
ونقل البيان الذي تم نشره على مدونة القوات الجوية الكولومبية على منصة "إكس" نقلا عن سيلفا قوله: "المعلومات المؤكدة حتى الآن، كان على متن الطائرة 114 راكبا و11 من أفراد الطاقم. وقد تم إنقاذ 48 مصابًا حتى الآن، جميعهم يتلقون العلاج في مرافق طبية في بويرتو ليغويزامو".وأشار إلى أنه تم إرسال طائرات إسعاف، من بينها طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130" تتسع لخمسين مصابا، ومروحية طبية من طراز "يو آتش-60"، إلى أقرب مطار لإجلاء المصابين.وفي وقت لاحق، أعن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، أن عدد المصابين في حادث تحطم طائرة عسكرية في كولومبيا وصل إلى 77 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، فيما لا تزال حالة 43 شخصًا غير معروفة حتى الآن.
تحطم طائرة عسكرية كولومبية من طراز "سي-130" وإنقاذ عشرات المصابين

© flickr.com / ASKYZطائرة سي-130 هيركوليز
صرّح قائد القوات الجوية الفضائية الكولومبية الجنرال كارلوس فرناندو سيلفا رويدا، اليوم الاثنين، بأن طائرة النقل العسكرية من طراز "سي-130 هيركوليز" التي تحطمت في كولومبيا كان على متنها 125 شخصا، تم إنقاذ ما لا يقل عن 48 منهم بعد إصابتهم ونقلهم إلى المستشفيات.
ونقل البيان الذي تم نشره على مدونة القوات الجوية الكولومبية على منصة "إكس" نقلا عن سيلفا قوله: "المعلومات المؤكدة حتى الآن، كان على متن الطائرة 114 راكبا و11 من أفراد الطاقم. وقد تم إنقاذ 48 مصابًا حتى الآن، جميعهم يتلقون العلاج في مرافق طبية في بويرتو ليغويزامو".

وأوضح الجنرال، أن الحادث وقع بعد وقت قصير من الإقلاع، حيث تحطمت الطائرة على بعد كيلومترات قليلة من المطار أثناء توجهها إلى بويرتو أسيس.

وأشار إلى أنه تم إرسال طائرات إسعاف، من بينها طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130" تتسع لخمسين مصابا، ومروحية طبية من طراز "يو آتش-60"، إلى أقرب مطار لإجلاء المصابين.
وفي وقت لاحق، أعن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، أن عدد المصابين في حادث تحطم طائرة عسكرية في كولومبيا وصل إلى 77 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، فيما لا تزال حالة 43 شخصًا غير معروفة حتى الآن.
