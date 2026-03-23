تحطم طائرة عسكرية كولومبية من طراز "سي-130" وإنقاذ عشرات المصابين
صرّح قائد القوات الجوية الفضائية الكولومبية الجنرال كارلوس فرناندو سيلفا رويدا، اليوم الاثنين، بأن طائرة النقل العسكرية من طراز "سي-130 هيركوليز" التي تحطمت في... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
صرّح قائد القوات الجوية الفضائية الكولومبية الجنرال كارلوس فرناندو سيلفا رويدا، اليوم الاثنين، بأن طائرة النقل العسكرية من طراز "سي-130 هيركوليز" التي تحطمت في كولومبيا كان على متنها 125 شخصا، تم إنقاذ ما لا يقل عن 48 منهم بعد إصابتهم ونقلهم إلى المستشفيات.
ونقل البيان الذي تم نشره على مدونة القوات الجوية الكولومبية على منصة "إكس" نقلا عن سيلفا قوله: "المعلومات المؤكدة حتى الآن، كان على متن الطائرة 114 راكبا و11 من أفراد الطاقم. وقد تم إنقاذ 48 مصابًا حتى الآن، جميعهم يتلقون العلاج في مرافق طبية في بويرتو ليغويزامو".
وأوضح الجنرال، أن الحادث وقع بعد وقت قصير من الإقلاع، حيث تحطمت الطائرة على بعد كيلومترات قليلة من المطار أثناء توجهها إلى بويرتو أسيس.
وأشار إلى أنه تم إرسال طائرات إسعاف، من بينها طائرة نقل عسكرية من طراز "سي-130" تتسع لخمسين مصابا، ومروحية طبية من طراز "يو آتش-60"، إلى أقرب مطار لإجلاء المصابين.
وفي وقت لاحق، أعن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، أن عدد المصابين في حادث تحطم طائرة عسكرية في كولومبيا وصل إلى 77 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، فيما لا تزال حالة 43 شخصًا غير معروفة حتى الآن.