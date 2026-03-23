https://sarabic.ae/20260323/لافروف-يؤكد-لعراقجي-رفض-موسكو-القاطع-للضربات-الأمريكية-الإسرائيلية-على-البنية-التحتية-النووية-1111819769.html

لافروف يؤكد لعراقجي رفض موسكو القاطع للضربات الأمريكية الإسرائيلية على البنية التحتية النووية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، رفض موسكو القاطع للضربات الأمريكية الإسرائيلية على البنية...

2026-03-23T11:37+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109231462_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_4d2b0ef47115f9e7012a38b6c048c1f0.jpg

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 23 مارس/آذار، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي". وتابع البيان: "ناقش الطرفان الوضع في الخليج العربي، الذي تدهور بشكلٍ حاد نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وشدد لافروف على الرفض القاطع للضربات الأمريكية الإسرائيلية على البنية التحتية النووية الإيرانية، بما في ذلك محطة "بوشهر" النووية، لما تشكله من مخاطر غير مقبولة على سلامة الأفراد الروس، فضلا عن عواقبها البيئية الكارثية على جميع دول المنطقة".وأضاف البيان: "أعربت روسيا وإيران عن قلقهما إزاء الامتداد الخطير للصراع في الشرق الأوسط إلى بحر قزوين الذي أشعلته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".وختم البيان: "شكر عراقجي القيادة الروسية على الدعم الدبلوماسيوفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أعطى أوامر للبنتاغون بتأجيل الضربات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، مشيرًا إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي جرت خلال اليومين الماضيين كانت تهدف للتوصل إلى تسوية كاملة بين الطرفين للوضع في الشرق الأوسط. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.اغتيال رئيس الأرصاد الجوية الإيراني في قصف على مطار بوشهرموسكو: ندعو واشنطن وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران ليعود الوضع في مضيق هرمز لطبيعته

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

