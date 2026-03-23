اغتيال رئيس الأرصاد الجوية الإيراني في قصف على مطار بوشهر
https://sarabic.ae/20260323/موسكو-ندعو-واشنطن-وإسرائيل-إلى-وقف-التصعيد-ليعود-الوضع-في-مضيق-هرمز-لطبيعته--1111810720.html
اغتيال رئيس الأرصاد الجوية الإيراني في قصف على مطار بوشهر

10:05 GMT 23.03.2026
تعرض مبنى دائرة الأرصاد الجوية العامة في محافظة بوشهر الإيرانية، اليوم الاثنين، لهجوم أسفر عن مقتل أحد موظفيها.
وأوضح، بيام معاصدي، مدير عام الأرصاد الجوية في بوشهر، لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن الهجوم الذي شنته إسرائيل وأمريكا، استهدف المبنى المدني، وأسفر عن اغتيال، يوسف سبحاني، رئيس دائرة الأرصاد في مطار بوشهر، أثناء تأديته عمله.
وأشار إلى أن الهجوم تزامن مع اليوم العالمي للأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن مواقع عدة أخرى في بوشهر تعرضت لهجمات معادية في التوقيت نفسه، إضافة إلى استهداف مدينتي خارك وعسلوية خلال الساعات الأخيرة.
موسكو: ندعو واشنطن وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران ليعود الوضع في مضيق هرمز لطبيعته
08:33 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط، شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
