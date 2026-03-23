اغتيال رئيس الأرصاد الجوية الإيراني في قصف على مطار بوشهر

اغتيال رئيس الأرصاد الجوية الإيراني في قصف على مطار بوشهر

سبوتنيك عربي

تعرض مبنى دائرة الأرصاد الجوية العامة في محافظة بوشهر الإيرانية، اليوم الاثنين، لهجوم أسفر عن مقتل أحد موظفيها.

2026-03-23T10:05+0000

2026-03-23T10:05+0000

2026-03-23T10:05+0000

وأوضح، بيام معاصدي، مدير عام الأرصاد الجوية في بوشهر، لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن الهجوم الذي شنته إسرائيل وأمريكا، استهدف المبنى المدني، وأسفر عن اغتيال، يوسف سبحاني، رئيس دائرة الأرصاد في مطار بوشهر، أثناء تأديته عمله. وأشار إلى أن الهجوم تزامن مع اليوم العالمي للأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن مواقع عدة أخرى في بوشهر تعرضت لهجمات معادية في التوقيت نفسه، إضافة إلى استهداف مدينتي خارك وعسلوية خلال الساعات الأخيرة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط، شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن