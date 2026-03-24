الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مراكز أمنية وعسكرية في إسرائيل... فيديو

عربي
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:36 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
15:33 GMT
27 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:00 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا يشعر الناس بحالة من الاكتئاب بعد انتهاء شهر رمضان؟
16:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:44 GMT
16 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:26 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: لو الولايات المتحدة أرادت التفاوض الحقيقي لما شنت الحرب على إيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دول الخليج العربي بقيادة السعودية بين سياسة ضبط النفس واستمرار الحرب مع وعلى إيران
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: حكمة الدول العربية منعتها من تحقيق رغبة واشنطن وتل أبيب في دخول الحرب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260324/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-مراكز-أمنية-وعسكرية-في-إسرائيل-فيديو-1111866603.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مراكز أمنية وعسكرية في إسرائيل... فيديو
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مراكز أمنية وعسكرية في إسرائيل... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الـ79 من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفا مواقع تابعة للأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية. 24.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-24T11:58+0000
2026-03-24T11:58+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/16/1111779895_0:72:1375:845_1920x0_80_0_0_344a72607dca2788f5b37aa916761ce8.jpg
وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "الموجة الـ79 من العملية استهدفت أهدافا في مدن إيلات وديمونا وشمال تل أبيب، إلى جانب ما وصفه بقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة".وأضاف أن "الضربات طالت مواقع وُصفت بأنها "آمنة" تتبع أجهزة استخبارات إسرائيلية في شمال ووسط تل أبيب"، مشيرا إلى أن تنفيذ الموجة الـ79 تم باستخدام منظومات صاروخية موجهة من طراز "عماد" و"قدر"، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة هجومية.وأكد البيان أن "غالبية وحداته القتالية، إلى جانب قوات التعبئة، لم تدخل ساحة المواجهة بعد"، محذرًا من أن أي تصعيد محتمل سيؤدي إلى زيادة حدة العمليات.وشدد الحرس الثوري الإيراني، على أن "محاولات العدو لتغيير مسار المعركة لن تمر دون رد"، مؤكدًا متابعة التطورات الميدانية عن كثب.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط، شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260324/تعيين-محمد-باقر-ذو-القدر-أمينا-للمجلس-الأعلى-للأمن-القومي-في-إيران-خلفا-لعلي-لاريجاني-1111865565.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/16/1111779895_77:0:1300:917_1920x0_80_0_0_72e92fd10e20b91b6cce5b2b8f70a0bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مراكز أمنية وعسكرية في إسرائيل... فيديو

11:58 GMT 24.03.2026
© REUTERSأضرار لحقت بحي سكني، في أعقاب ليلة من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي أسفرت عن إصابة العشرات من الإسرائيليين، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في ديمونة، جنوب إسرائيل، 22 مارس/ آذار 2026
أضرار لحقت بحي سكني، في أعقاب ليلة من الهجمات الصاروخية الإيرانية التي أسفرت عن إصابة العشرات من الإسرائيليين، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في ديمونة، جنوب إسرائيل، 22 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
© REUTERS
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الـ79 من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفا مواقع تابعة للأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "الموجة الـ79 من العملية استهدفت أهدافا في مدن إيلات وديمونا وشمال تل أبيب، إلى جانب ما وصفه بقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة".
وأضاف أن "الضربات طالت مواقع وُصفت بأنها "آمنة" تتبع أجهزة استخبارات إسرائيلية في شمال ووسط تل أبيب"، مشيرا إلى أن تنفيذ الموجة الـ79 تم باستخدام منظومات صاروخية موجهة من طراز "عماد" و"قدر"، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة هجومية.
وأكد البيان أن "غالبية وحداته القتالية، إلى جانب قوات التعبئة، لم تدخل ساحة المواجهة بعد"، محذرًا من أن أي تصعيد محتمل سيؤدي إلى زيادة حدة العمليات.
وشدد الحرس الثوري الإيراني، على أن "محاولات العدو لتغيير مسار المعركة لن تمر دون رد"، مؤكدًا متابعة التطورات الميدانية عن كثب.
رجل يسير في ساحة آزادي، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في طهران، إيران، 23 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
تعيين محمد باقر ذو القدر أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران خلفا لعلي لاريجاني
11:19 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط، شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала