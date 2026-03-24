مقتل قائد عمليات الأنبار في "الحشد الشعبي" العراقي وعدد من مرافقيه بغارة أمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
بلا قيود
"خطوط حمراء ومنشآت نووية".. خبراء يحللون الوساطة وسيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق من عمليتها العسكرية في الجنوب اللبناني؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
16:00 GMT
30 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260324/مقتل-قائد-عمليات-الأنبار-في-الحشد-الشعبي-العراقي-وعدد-من-مرافقيه-بغارة-أمريكية-1111859738.html
مقتل قائد عمليات الأنبار في "الحشد الشعبي" العراقي وعدد من مرافقيه بغارة أمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد عمليات الأنبار سعد دواي البعيجي مع عدد من مرافقيه، جراء ضربة جوية استهدفت مقر القيادة أثناء... 24.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-24T06:42+0000
2026-03-24T06:42+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110736130_0:332:1024:907_1920x0_80_0_0_4a419eb8eb51213ee0d9e0d50c86c623.jpg
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الهجوم، الذي وصفته بـ"الغادر"، نُفذ من قبل القوات الأمريكية، مضيفة أن "هذا الهجوم يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق، واستهانةً بأرواح أبنائه، ويعكس نهجًا عدائيًا لا يلتزم بالقوانين الدولية ولا الأعراف الإنسانية"، حسب وكالة "واع".وأكدت أن "الضحايا سقطوا وهم ثابتون في مواقعهم، يدافعون عن وطنهم وشعبهم، وأن تضحياتهم ستبقى رمزًا للعزة ودافعًا للاستمرار في حماية البلاد".كما شددت هيئة "الحشد الشعبي" على أن "هذه الدماء لن تذهب هدرًا، بل ستعزز الإصرار على الدفاع عن العراق"، مطالبةً القوى السياسية بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ مواقف حازمة لوقف ما وصفته بالانتهاكات الأمريكية المتكررة وصون سيادة الدولة.وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أكد أن الحكومة شرعت باتخاذ إجراءات قانونية لتقديم شكوى ضد الجهات التي تقف وراء قصف مقار "الحشد الشعبي" ومقار أمنية أخرى.وقال النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية - واع، إن الحكومة أدانت بشدة "الاعتداء الغادر والجبان" الذي استهدف مقار "الحشد الشعبي"، مؤكداً أن هذا الهجوم غير مبرر وأسفر عن سقوط ضحايا من القوات الأمنية.وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة شكّل لجنة لزيارة عوائل الشهداء والاطلاع على أوضاع الجرحى"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتوفير كامل الدعم والرعاية الطبية اللازمة لضمان تعافي المصابين.وشدد النعمان على أن العراق ماضٍ في ملاحقة المسؤولين عن الهجوم عبر القنوات القانونية، ومحاسبة كل من تسبب في استهداف المؤسسات الأمنية وتعريض حياة منتسبيها للخطر.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20250927/الحشد-الشعبي-في-العراق-يرد-على-تهديدات-نتنياهو-1105337572.html
https://sarabic.ae/20250903/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-لن-نسمح-لأي-طرف-بالحديث-معنا-عن-حل-الحشد-الشعبي-1104449061.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110736130_0:236:1024:1003_1920x0_80_0_0_1a7a68f68ac19863daeb0a4c660e0882.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

06:42 GMT 24.03.2026
© Sputnikمصرع 8 عسكريين إثر حادث سير في محافظة الأنبار العراقية غربي البلاد
مصرع 8 عسكريين إثر حادث سير في محافظة الأنبار العراقية غربي البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد عمليات الأنبار سعد دواي البعيجي مع عدد من مرافقيه، جراء ضربة جوية استهدفت مقر القيادة أثناء تنفيذهم مهامهم.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الهجوم، الذي وصفته بـ"الغادر"، نُفذ من قبل القوات الأمريكية، مضيفة أن "هذا الهجوم يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق، واستهانةً بأرواح أبنائه، ويعكس نهجًا عدائيًا لا يلتزم بالقوانين الدولية ولا الأعراف الإنسانية"، حسب وكالة "واع".
وأكدت أن "الضحايا سقطوا وهم ثابتون في مواقعهم، يدافعون عن وطنهم وشعبهم، وأن تضحياتهم ستبقى رمزًا للعزة ودافعًا للاستمرار في حماية البلاد".
"الحشد الشعبي" في العراق يرد على تهديدات نتنياهو
"الحشد الشعبي" في العراق يرد على تهديدات نتنياهو
27 سبتمبر 2025, 15:05 GMT
كما شددت هيئة "الحشد الشعبي" على أن "هذه الدماء لن تذهب هدرًا، بل ستعزز الإصرار على الدفاع عن العراق"، مطالبةً القوى السياسية بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ مواقف حازمة لوقف ما وصفته بالانتهاكات الأمريكية المتكررة وصون سيادة الدولة.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أكد أن الحكومة شرعت باتخاذ إجراءات قانونية لتقديم شكوى ضد الجهات التي تقف وراء قصف مقار "الحشد الشعبي" ومقار أمنية أخرى.
وقال النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية - واع، إن الحكومة أدانت بشدة "الاعتداء الغادر والجبان" الذي استهدف مقار "الحشد الشعبي"، مؤكداً أن هذا الهجوم غير مبرر وأسفر عن سقوط ضحايا من القوات الأمنية.
مستشار الأمن القومي العراقي: لن نسمح لأي طرف بالحديث معنا عن حل الحشد الشعبي
مستشار الأمن القومي العراقي: لن نسمح لأي طرف بالحديث معنا عن حل الحشد الشعبي
3 سبتمبر 2025, 05:36 GMT
وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة شكّل لجنة لزيارة عوائل الشهداء والاطلاع على أوضاع الجرحى"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتوفير كامل الدعم والرعاية الطبية اللازمة لضمان تعافي المصابين.
وشدد النعمان على أن العراق ماضٍ في ملاحقة المسؤولين عن الهجوم عبر القنوات القانونية، ومحاسبة كل من تسبب في استهداف المؤسسات الأمنية وتعريض حياة منتسبيها للخطر.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала