https://sarabic.ae/20260324/مقتل-قائد-عمليات-الأنبار-في-الحشد-الشعبي-العراقي-وعدد-من-مرافقيه-بغارة-أمريكية-1111859738.html

مقتل قائد عمليات الأنبار في "الحشد الشعبي" العراقي وعدد من مرافقيه بغارة أمريكية

أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد عمليات الأنبار سعد دواي البعيجي مع عدد من مرافقيه، جراء ضربة جوية استهدفت مقر القيادة أثناء... 24.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-24T06:42+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110736130_0:332:1024:907_1920x0_80_0_0_4a419eb8eb51213ee0d9e0d50c86c623.jpg

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الهجوم، الذي وصفته بـ"الغادر"، نُفذ من قبل القوات الأمريكية، مضيفة أن "هذا الهجوم يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق، واستهانةً بأرواح أبنائه، ويعكس نهجًا عدائيًا لا يلتزم بالقوانين الدولية ولا الأعراف الإنسانية"، حسب وكالة "واع".وأكدت أن "الضحايا سقطوا وهم ثابتون في مواقعهم، يدافعون عن وطنهم وشعبهم، وأن تضحياتهم ستبقى رمزًا للعزة ودافعًا للاستمرار في حماية البلاد".كما شددت هيئة "الحشد الشعبي" على أن "هذه الدماء لن تذهب هدرًا، بل ستعزز الإصرار على الدفاع عن العراق"، مطالبةً القوى السياسية بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ مواقف حازمة لوقف ما وصفته بالانتهاكات الأمريكية المتكررة وصون سيادة الدولة.وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أكد أن الحكومة شرعت باتخاذ إجراءات قانونية لتقديم شكوى ضد الجهات التي تقف وراء قصف مقار "الحشد الشعبي" ومقار أمنية أخرى.وقال النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية - واع، إن الحكومة أدانت بشدة "الاعتداء الغادر والجبان" الذي استهدف مقار "الحشد الشعبي"، مؤكداً أن هذا الهجوم غير مبرر وأسفر عن سقوط ضحايا من القوات الأمنية.وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة شكّل لجنة لزيارة عوائل الشهداء والاطلاع على أوضاع الجرحى"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتوفير كامل الدعم والرعاية الطبية اللازمة لضمان تعافي المصابين.وشدد النعمان على أن العراق ماضٍ في ملاحقة المسؤولين عن الهجوم عبر القنوات القانونية، ومحاسبة كل من تسبب في استهداف المؤسسات الأمنية وتعريض حياة منتسبيها للخطر.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20250927/الحشد-الشعبي-في-العراق-يرد-على-تهديدات-نتنياهو-1105337572.html

https://sarabic.ae/20250903/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-لن-نسمح-لأي-طرف-بالحديث-معنا-عن-حل-الحشد-الشعبي-1104449061.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي