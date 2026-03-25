إعلام: إيران ترفض مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب

إعلام: إيران ترفض مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضت عرضًا أمريكيًا لإنهاء النزاع، ووضعت شروطها الخاصة. 25.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-25T14:37+0000

2026-03-25T14:37+0000

2026-03-25T14:37+0000

وقالت هذه الوسائل: "رفضت إيران العرض الأمريكي، ووضعت 5 شروط لإنهاء الحرب المفروضة". وأضافت: "إيران ستنهي الحرب عندما تقرر ذلك، وعندما تلبّى شروطها".وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحرك أمريكي لإعداد وثيقة شاملة تتضمن 15 بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، عبر وقف مؤقت لإطلاق النار وفتح مسار تفاوضي جديد.وأوضحت المصادر، أن صياغة هذه المبادرة يقودها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد وفرض تسوية سياسية.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

https://sarabic.ae/20260325/زاخاروفا-إيران-وحدها-يجب-أن-تقرر-كيفية-التعامل-مع-موادها-النووية-1111912583.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي