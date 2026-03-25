https://sarabic.ae/20260325/إعلام-إيران-ترفض-مقترحا-أمريكيا-لإنهاء-الحرب-1111919154.html
إعلام: إيران ترفض مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضت عرضًا أمريكيًا لإنهاء النزاع، ووضعت شروطها الخاصة. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T14:37+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_0:34:1501:878_1920x0_80_0_0_38469003843201c89e18eeb02dcd2f67.jpg
https://sarabic.ae/20260325/زاخاروفا-إيران-وحدها-يجب-أن-تقرر-كيفية-التعامل-مع-موادها-النووية-1111912583.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_82:0:1415:1000_1920x0_80_0_0_55d955dc078272332387c330849ff369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضت عرضًا أمريكيًا لإنهاء النزاع، ووضعت شروطها الخاصة.
وقالت هذه الوسائل: "رفضت إيران العرض الأمريكي، ووضعت 5 شروط لإنهاء الحرب المفروضة".
وأشارت إلى أن طهران تصر على إنهاء النزاع بشروطها، بما في ذلك تحديد إطار زمني.
وأضافت: "إيران ستنهي الحرب عندما تقرر ذلك، وعندما تلبّى شروطها".
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحرك أمريكي لإعداد وثيقة شاملة تتضمن 15 بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، عبر وقف مؤقت لإطلاق النار وفتح مسار تفاوضي جديد.
وبحسب مصادر مطلعة، تنص الخطة على هدنة تمتد لشهر كامل، يتم خلالها إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق إطار، على غرار التفاهمات التي شهدتها كل من قطاع غزة ولبنان في فترات سابقة.
وأوضحت المصادر، أن صياغة هذه المبادرة يقودها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد وفرض تسوية سياسية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.