تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
إعلام: إيران ترفض مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضت عرضًا أمريكيًا لإنهاء النزاع، ووضعت شروطها الخاصة. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت هذه الوسائل: "رفضت إيران العرض الأمريكي، ووضعت 5 شروط لإنهاء الحرب المفروضة". وأضافت: "إيران ستنهي الحرب عندما تقرر ذلك، وعندما تلبّى شروطها".وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحرك أمريكي لإعداد وثيقة شاملة تتضمن 15 بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، عبر وقف مؤقت لإطلاق النار وفتح مسار تفاوضي جديد.وأوضحت المصادر، أن صياغة هذه المبادرة يقودها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد وفرض تسوية سياسية.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
إعلام: إيران ترفض مقترحا أمريكيا لإنهاء الحرب

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضت عرضًا أمريكيًا لإنهاء النزاع، ووضعت شروطها الخاصة.
وقالت هذه الوسائل: "رفضت إيران العرض الأمريكي، ووضعت 5 شروط لإنهاء الحرب المفروضة".
وأشارت إلى أن طهران تصر على إنهاء النزاع بشروطها، بما في ذلك تحديد إطار زمني.
وأضافت: "إيران ستنهي الحرب عندما تقرر ذلك، وعندما تلبّى شروطها".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
زاخاروفا: إيران وحدها يجب أن تقرر كيفية التعامل مع موادها النووية
12:44 GMT
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحرك أمريكي لإعداد وثيقة شاملة تتضمن 15 بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، عبر وقف مؤقت لإطلاق النار وفتح مسار تفاوضي جديد.

وبحسب مصادر مطلعة، تنص الخطة على هدنة تمتد لشهر كامل، يتم خلالها إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق إطار، على غرار التفاهمات التي شهدتها كل من قطاع غزة ولبنان في فترات سابقة.

وأوضحت المصادر، أن صياغة هذه المبادرة يقودها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد وفرض تسوية سياسية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط / فبراير الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلّف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
