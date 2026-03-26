عربي
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: حشد أكثر من مليون مقاتل إيراني تحسبا لعملية برية أمريكية
أفاد مصدر عسكري إيراني بأنه تم تنظيم أكثر من مليون شخص استعدادًا لقتال بري محتمل، في ظل تكهنات بشأن احتمال إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على خوض مواجهة برية... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن المصدر قوله إن تصاعد هذه التكهنات، وما وصفه بإمكانية "ارتكاب أمريكا حماقة تاريخية" عبر دخول المعركة برًا، أدى إلى موجة حماس بين المقاتلين الإيرانيين، بهدف إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية على الأراضي الإيرانية.وأضاف أن عملية التنظيم شملت أكثر من مليون شخص، بالتزامن مع تدفق أعداد كبيرة من طلبات التطوع خلال الأيام الأخيرة من قبل الشباب الإيراني إلى مراكز "الباسيج" والحرس الثوري والجيش، للمشاركة في أي مواجهة محتملة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
إعلام: حشد أكثر من مليون مقاتل إيراني تحسبا لعملية برية أمريكية

18:54 GMT 26.03.2026
أفاد مصدر عسكري إيراني بأنه تم تنظيم أكثر من مليون شخص استعدادًا لقتال بري محتمل، في ظل تكهنات بشأن احتمال إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على خوض مواجهة برية على الجبهة الجنوبية لإيران.
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن المصدر قوله إن تصاعد هذه التكهنات، وما وصفه بإمكانية "ارتكاب أمريكا حماقة تاريخية" عبر دخول المعركة برًا، أدى إلى موجة حماس بين المقاتلين الإيرانيين، بهدف إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية على الأراضي الإيرانية.
وأضاف أن عملية التنظيم شملت أكثر من مليون شخص، بالتزامن مع تدفق أعداد كبيرة من طلبات التطوع خلال الأيام الأخيرة من قبل الشباب الإيراني إلى مراكز "الباسيج" والحرس الثوري والجيش، للمشاركة في أي مواجهة محتملة.

وأكد المصدر استعداد بلاده لمثل هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن إيران مستعدة للتعامل مع أي تحرك عسكري، بما في ذلك ما وصفه بـ"استراتيجية انتحارية"، مع الإبقاء على إغلاق المضيق.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
