الإمارات تستنفر فرقها لمواجهة منخفض "العزم" وتداعيات الطقس العاصف... فيديو
12:06 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 12:24 GMT 26.03.2026)
تستنفر دولة الإمارات العربية المتحدة كوادرها وفرقها الميدانية لمواجهة تأثيرات المنخفض الجوي الذي أطلق عليه اسم "العزم"، وما رافقه من هطولات مطرية غزيرة وأحوال جوية متقلبة شملت مناطق عدة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة، مشددةً على أهمية التزام أفراد المجتمع بتعليمات السلامة، والبقاء في المنازل إلا للضرورة، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية.
كما دعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالسرعات المحددة، والتوقف في أماكن آمنة عند اشتداد الهطولات.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي تسيطر فيه أحوال جوية غير مستقرة على أجواء البلاد، مع الإبلاغ عن هطول أمطار وعواصف رعدية وانخفاض الرؤية في إمارات عدة، منذ أوائل هذا الأسبوع
من جانبها، أوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، وأن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وتفعيل خطط الطوارئ المعتمدة للتعامل مع الأمطار الغزيرة وتجمعات المياه.
وفي السياق ذاته، كثّفت بلدية دبي وبلدية الشارقة استعداداتهما الميدانية عبر نشر فرق الطوارئ، وتشغيل مضخات سحب المياه، وتأمين الطرق الحيوية، إضافة إلى متابعة البلاغات المتعلقة بتجمعات المياه والانهيارات المحدودة في بعض المناطق الجبلية.
كما أعلنت عدد من البلديات في الدولة تعميم إغلاق الحدائق العامة مؤقتاً حفاظاً على سلامة الزوار، إلى حين استقرار الأحوال الجوية.
وشهدت بعض المناطق الشمالية، خصوصا إمارة رأس الخيمة، هطول حبات من البرد بكثافة، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق الجبلية والفرعية احترازيا، فيما تواصل الفرق المختصة العمل على إعادة فتح الطرق المتضررة.
ورصدت عدسة وكالة "سبوتنيك" جهود الجهات المعنية في مختلف الإمارات، حيث ظهرت فرق الطوارئ وهي تعمل على فتح الطرقات، وإزالة العوائق، وتأمين حركة المرور، بالتنسيق مع الشرطة والدفاع المدني والبلديات.
وأعلنت شركة طاقة لحلول المياه استمرار فرقها في العمل بكفاءة عالية لضمان استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة المجتمع وحماية البيئة.
وتؤكد الجهات الرسمية أن العمل متواصل حتى انتهاء تأثيرات المنخفض، مع استمرار نشر التحديثات والتحذيرات عبر القنوات المعتمدة.