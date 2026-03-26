الإمارات تستنفر فرقها لمواجهة منخفض "العزم" وتداعيات الطقس العاصف... فيديو

الإمارات تستنفر فرقها لمواجهة منخفض "العزم" وتداعيات الطقس العاصف... فيديو

سبوتنيك عربي

تستنفر دولة الإمارات العربية المتحدة كوادرها وفرقها الميدانية لمواجهة تأثيرات المنخفض الجوي الذي أطلق عليه اسم "العزم"، وما رافقه من هطولات مطرية غزيرة وأحوال... 26.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-26T12:06+0000

2026-03-26T12:06+0000

2026-03-26T12:24+0000

وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة، مشددةً على أهمية التزام أفراد المجتمع بتعليمات السلامة، والبقاء في المنازل إلا للضرورة، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية. من جانبها، أوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، وأن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وتفعيل خطط الطوارئ المعتمدة للتعامل مع الأمطار الغزيرة وتجمعات المياه.كما أعلنت عدد من البلديات في الدولة تعميم إغلاق الحدائق العامة مؤقتاً حفاظاً على سلامة الزوار، إلى حين استقرار الأحوال الجوية.وشهدت بعض المناطق الشمالية، خصوصا إمارة رأس الخيمة، هطول حبات من البرد بكثافة، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق الجبلية والفرعية احترازيا، فيما تواصل الفرق المختصة العمل على إعادة فتح الطرق المتضررة.ورصدت عدسة وكالة "سبوتنيك" جهود الجهات المعنية في مختلف الإمارات، حيث ظهرت فرق الطوارئ وهي تعمل على فتح الطرقات، وإزالة العوائق، وتأمين حركة المرور، بالتنسيق مع الشرطة والدفاع المدني والبلديات.وتؤكد الجهات الرسمية أن العمل متواصل حتى انتهاء تأثيرات المنخفض، مع استمرار نشر التحديثات والتحذيرات عبر القنوات المعتمدة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, منخفض, مطر, تقارير سبوتنيك, حصري