وزير العمل اللبناني: السياسة الخارجية يحددها مجلس الوزراء وليس قرار من وزير الخارجية
وزير العمل اللبناني: السياسة الخارجية يحددها مجلس الوزراء وليس قرار من وزير الخارجية
سبوتنيك عربي
علّق وزير العمل في الحكومة اللبنانية، الدكتور محمد حيدر، على مشاركة وزير التنمية الإدارية فادي مكي في جلسة مجلس الوزراء، مؤكدا أن قرار المشاركة يعود إلى الوزير... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T15:09+0000
2026-03-26T15:09+0000
2026-03-26T15:15+0000
وقال حيدر في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الاتصالات قائمة منذ صدور قرار وزارة الخارجية المتعلق بأوراق اعتماد السفير الإيراني، مع ضرورة ترك الأمور تأخذ مجراها للتوصل إلى حل".وأشار إلى أنه "لا يوجد قرار لدى "الثنائي الشيعي" بمقاطعة الجلسات المقبلة"، لافتا إلى "استمرار الاتصالات لإيجاد مخرج مناسب".وشدد حيدر، على أن "قرارا صادرا عن وزير لا يحدد سياسات الدول أو علاقاتها، بل يجب أن يكون نتيجة نقاش واضح داخل مجلس الوزراء"، مؤكدا "أهمية اعتماد آلية مؤسساتية في اتخاذ القرارات بما لا يفاقم الانقسام، والحفاظ على النازحين وعلى الوحدة الوطنية، والسعي إلى معالجة الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية".
لبنان, إيران, سفير, مجلس الوزراء اللبناني, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, إيران, سفير, مجلس الوزراء اللبناني, تقارير سبوتنيك, حصري
وزير العمل اللبناني: السياسة الخارجية يحددها مجلس الوزراء وليس قرار من وزير الخارجية
15:09 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 15:15 GMT 26.03.2026)
حصري
علّق وزير العمل في الحكومة اللبنانية، الدكتور محمد حيدر، على مشاركة وزير التنمية الإدارية فادي مكي في جلسة مجلس الوزراء، مؤكدا أن قرار المشاركة يعود إلى الوزير مكي نفسه.
وقال حيدر في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الاتصالات قائمة منذ صدور قرار وزارة الخارجية المتعلق بأوراق اعتماد السفير الإيراني، مع ضرورة ترك الأمور تأخذ مجراها للتوصل إلى حل".
وأوضح حيدر، أن "ظروف الحرب في لبنان تتطلب تضامن جميع الأطراف وتكثيف الاتصالات"، معتبرا أن "التراجع عن القرار بات ضروريا لتفادي الانقسامات".
وأشار إلى أنه "لا يوجد قرار لدى "الثنائي الشيعي" بمقاطعة الجلسات المقبلة"، لافتا إلى "استمرار الاتصالات لإيجاد مخرج مناسب".
وشدد حيدر، على أن "قرارا صادرا عن وزير لا يحدد سياسات الدول أو علاقاتها، بل يجب أن يكون نتيجة نقاش واضح داخل مجلس الوزراء"، مؤكدا "أهمية اعتماد آلية مؤسساتية في اتخاذ القرارات بما لا يفاقم الانقسام، والحفاظ على النازحين وعلى الوحدة الوطنية، والسعي إلى معالجة الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية".