أوربان: زيلينسكي يريد المشاركة في جميع الانتخابات باستثناء الانتخابات الأوكرانية

تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: حكمة الدول العربية منعتها من تحقيق رغبة واشنطن وتل أبيب في دخول الحرب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
أوربان: زيلينسكي يريد المشاركة في جميع الانتخابات باستثناء الانتخابات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي يتدخل في الشؤون الانتخابية لعدة دول، بينها المجر وأمريكا، مشيرا إلى أن كييف تدعم قوى معارضة داخل... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال أوربان، متحدثا في فعالية انتخابية: "اليوم، يدعم الأوكرانيون جميع جهود المعارضة لتشكيل حكومة موالية لأوكرانيا في المجر. يترشح زيلينسكي في الانتخابات المجرية. ومن أخبار الأمس، أرى أن الأموال كانت ترسل من أوكرانيا حتى للانتخابات الرئاسية الأمريكية. وهكذا، يسعى زيلينسكي تدريجيا للمشاركة في جميع الانتخابات باستثناء انتخاباته".
أوربان: زيلينسكي يريد المشاركة في جميع الانتخابات باستثناء الانتخابات الأوكرانية

صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي يتدخل في الشؤون الانتخابية لعدة دول، بينها المجر وأمريكا، مشيرا إلى أن كييف تدعم قوى معارضة داخل المجر.
وقال أوربان، متحدثا في فعالية انتخابية: "اليوم، يدعم الأوكرانيون جميع جهود المعارضة لتشكيل حكومة موالية لأوكرانيا في المجر. يترشح زيلينسكي في الانتخابات المجرية. ومن أخبار الأمس، أرى أن الأموال كانت ترسل من أوكرانيا حتى للانتخابات الرئاسية الأمريكية. وهكذا، يسعى زيلينسكي تدريجيا للمشاركة في جميع الانتخابات باستثناء انتخاباته".

وأضاف أن أوكرانيا "حولت المجر تدريجيا إلى منطقة عمليات استخباراتية"، لكنه أكد أنه في حال فوز الحزب الحاكم في الانتخابات، "سيتم وضع حد لهذا الأمر بحزم شديد".

ترامب يعلن "دعمه الكامل" لإعادة انتخاب أوربان رئيسا للمجر
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال أوربان إن تحقيقا بشأن تحويل الأموال عبر المجر كشف عن تسرب مليارات الدولارات من أوكرانيا إلى الغرب لدعم قوى "مؤيدة للحرب"، بما في ذلك الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.

من جانبها، أكدت السلطات المجرية مرارا أن أوكرانيا تتدخل بنشاط في الحملة الانتخابية المجرية بهدف تنصيب حكومة معارضة بقيادة بيتر ماغيار، زعيم حزب "تيسا" المعارض.

وفي كلمة ألقاها أمام السفارة الأوكرانية في بودابست، خلال مظاهرة احتجاجية ضد ابتزاز أوكرانيا، شدد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو على أن كييف تتدخل في الانتخابات المجرية بشكل أكثر وضوحا وجدية من أي وقت مضى.
ترامب يعلن "دعمه الكامل" لإعادة انتخاب أوربان رئيسا للمجر
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعمه الكامل لإعادة انتخاب رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 12 أبريل/نيسان 2026.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى إنجازات أوربان في مجالات حماية المجر، وتنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتعزيز التجارة، ووقف الهجرة غير الشرعية، وضمان سيادة القانون والنظام.

وأضاف أن العلاقات بين المجر والولايات المتحدة بلغت مستويات جديدة من التعاون والإنجازات تحت إدارته، معربًا عن رغبته في الاستمرار بالعمل مع أوربان لتعزيز هذا التعاون.
وفي ختام تصريحه، دعا ترامب المواطنين المجريين إلى النزول إلى صناديق الاقتراع والتصويت لأوربان، مؤكدًا أنه "صديق حقيقي ومحارب وفائز ويحظى بتأييدي الكامل لإعادة انتخابه رئيسًا للوزراء".
