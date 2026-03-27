أوربان: زيلينسكي يريد المشاركة في جميع الانتخابات باستثناء الانتخابات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي يتدخل في الشؤون الانتخابية لعدة دول، بينها المجر وأمريكا، مشيرا إلى أن كييف تدعم قوى معارضة داخل... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T20:03+0000
وقال أوربان، متحدثا في فعالية انتخابية: "اليوم، يدعم الأوكرانيون جميع جهود المعارضة لتشكيل حكومة موالية لأوكرانيا في المجر. يترشح زيلينسكي في الانتخابات المجرية. ومن أخبار الأمس، أرى أن الأموال كانت ترسل من أوكرانيا حتى للانتخابات الرئاسية الأمريكية. وهكذا، يسعى زيلينسكي تدريجيا للمشاركة في جميع الانتخابات باستثناء انتخاباته".
صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي يتدخل في الشؤون الانتخابية لعدة دول، بينها المجر وأمريكا، مشيرا إلى أن كييف تدعم قوى معارضة داخل المجر.
وقال أوربان، متحدثا في فعالية انتخابية: "اليوم، يدعم الأوكرانيون جميع جهود المعارضة لتشكيل حكومة موالية لأوكرانيا في المجر. يترشح زيلينسكي في الانتخابات المجرية. ومن أخبار الأمس، أرى أن الأموال كانت ترسل من أوكرانيا حتى للانتخابات الرئاسية الأمريكية. وهكذا، يسعى زيلينسكي تدريجيا للمشاركة في جميع الانتخابات باستثناء انتخاباته".
وأضاف أن أوكرانيا "حولت المجر تدريجيا إلى منطقة عمليات استخباراتية"، لكنه أكد أنه في حال فوز الحزب الحاكم في الانتخابات، "سيتم وضع حد لهذا الأمر بحزم شديد".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال أوربان إن تحقيقا بشأن تحويل الأموال عبر المجر كشف عن تسرب مليارات الدولارات من أوكرانيا إلى الغرب لدعم قوى "مؤيدة للحرب"، بما في ذلك الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.
من جانبها، أكدت السلطات المجرية مرارا أن أوكرانيا تتدخل بنشاط في الحملة الانتخابية المجرية بهدف تنصيب حكومة معارضة بقيادة بيتر ماغيار، زعيم حزب "تيسا" المعارض.
وفي كلمة ألقاها أمام السفارة الأوكرانية في بودابست، خلال مظاهرة احتجاجية ضد ابتزاز أوكرانيا، شدد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو على أن كييف تتدخل في الانتخابات المجرية بشكل أكثر وضوحا وجدية من أي وقت مضى.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعمه الكامل لإعادة انتخاب رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، في الانتخابات المزمع إجراؤها
يوم 12 أبريل/نيسان 2026.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى إنجازات أوربان في مجالات حماية المجر، وتنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتعزيز التجارة، ووقف الهجرة غير الشرعية، وضمان سيادة القانون والنظام.
وأضاف أن العلاقات بين المجر والولايات المتحدة بلغت مستويات جديدة من التعاون والإنجازات تحت إدارته، معربًا عن رغبته في الاستمرار بالعمل مع أوربان لتعزيز هذا التعاون.
وفي ختام تصريحه، دعا ترامب المواطنين المجريين إلى النزول إلى صناديق الاقتراع والتصويت لأوربان
، مؤكدًا أنه "صديق حقيقي ومحارب وفائز ويحظى بتأييدي الكامل لإعادة انتخابه رئيسًا للوزراء".