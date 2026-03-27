الخارجية الروسية: أفغانستان تبدي اهتماما بشراء الديزل والبنزين من روسيا
الخارجية الروسية: أفغانستان تبدي اهتماما بشراء الديزل والبنزين من روسيا
قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ومستشار وزير الخارجية، زمير كابولوف، اليوم الجمعة، إن أفغانستان مهتمة بشراء منتجات الطاقة الروسية، بما في ذلك... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T01:27+0000
2026-03-27T01:27+0000
وقال كابولوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "إن تصدير منتجات الطاقة الروسية إلى أفغانستان مدرج ضمن جدول المفاوضات. ولأسباب مفهومة، لن أذكر أرقامًا أو تفاصيل محددة لخطط التوريد. أكتفي بالقول إن الأفغان يُبدون اهتمامًا عمليًا بشراء منتجاتنا، خاصة وقود الديزل والبنزين".وسمحت واشنطن أولًا بشراء النفط الروسي من قبل الهند، الذي تم تحميله على الناقلات حتى الـ5 من مارس/ آذار الجاري، دون خضوعه للعقوبات، ثم شملت الإعفاءات لاحقًا جميع النفط الروسي ومنتجاته المحملة على السفن حتى الـ12 من الشهر ذاته. ولا تنطبق أي قيود أمريكية على هذه الصفقات حاليًا.وفي المقابل، أكد مسؤول رفيع في الحكومة الهندية لوكالة "بي ني آي"، أن نيودلهي "لم تكن تعتمد يومًا على إذن أي دولة لشراء النفط الروسي"، وأن الإلغاء الأخير للعقوبات الأمريكية "يهدف فقط إلى إزالة الاحتكاكات، ولا يشكّل سياسة الطاقة الهندية".
الخارجية الروسية, أخبار أفغانستان اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية: أفغانستان تبدي اهتماما بشراء الديزل والبنزين من روسيا
قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ومستشار وزير الخارجية، زمير كابولوف، اليوم الجمعة، إن أفغانستان مهتمة بشراء منتجات الطاقة الروسية، بما في ذلك وقود الديزل والبنزين.
وقال كابولوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "إن تصدير منتجات الطاقة الروسية إلى أفغانستان مدرج ضمن جدول المفاوضات. ولأسباب مفهومة، لن أذكر أرقامًا أو تفاصيل محددة لخطط التوريد. أكتفي بالقول إن الأفغان يُبدون اهتمامًا عمليًا بشراء منتجاتنا، خاصة وقود الديزل والبنزين".
وسمحت واشنطن أولًا بشراء النفط الروسي من قبل الهند، الذي تم تحميله على الناقلات
حتى الـ5 من مارس/ آذار الجاري، دون خضوعه للعقوبات، ثم شملت الإعفاءات لاحقًا جميع النفط الروسي ومنتجاته المحملة على السفن حتى الـ12 من الشهر ذاته. ولا تنطبق أي قيود أمريكية على هذه الصفقات حاليًا.
وفي المقابل، أكد مسؤول رفيع في الحكومة الهندية لوكالة "بي ني آي"، أن نيودلهي "لم تكن تعتمد يومًا على إذن أي دولة لشراء النفط الروسي"، وأن الإلغاء الأخير للعقوبات الأمريكية "يهدف فقط إلى إزالة الاحتكاكات، ولا يشكّل سياسة الطاقة الهندية".