تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: أفغانستان تبدي اهتماما بشراء الديزل والبنزين من روسيا
سبوتنيك عربي
وقال كابولوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "إن تصدير منتجات الطاقة الروسية إلى أفغانستان مدرج ضمن جدول المفاوضات. ولأسباب مفهومة، لن أذكر أرقامًا أو تفاصيل محددة لخطط التوريد. أكتفي بالقول إن الأفغان يُبدون اهتمامًا عمليًا بشراء منتجاتنا، خاصة وقود الديزل والبنزين".وسمحت واشنطن أولًا بشراء النفط الروسي من قبل الهند، الذي تم تحميله على الناقلات حتى الـ5 من مارس/ آذار الجاري، دون خضوعه للعقوبات، ثم شملت الإعفاءات لاحقًا جميع النفط الروسي ومنتجاته المحملة على السفن حتى الـ12 من الشهر ذاته. ولا تنطبق أي قيود أمريكية على هذه الصفقات حاليًا.وفي المقابل، أكد مسؤول رفيع في الحكومة الهندية لوكالة "بي ني آي"، أن نيودلهي "لم تكن تعتمد يومًا على إذن أي دولة لشراء النفط الروسي"، وأن الإلغاء الأخير للعقوبات الأمريكية "يهدف فقط إلى إزالة الاحتكاكات، ولا يشكّل سياسة الطاقة الهندية".
01:27 GMT 27.03.2026
قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ومستشار وزير الخارجية، زمير كابولوف، اليوم الجمعة، إن أفغانستان مهتمة بشراء منتجات الطاقة الروسية، بما في ذلك وقود الديزل والبنزين.
وقال كابولوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "إن تصدير منتجات الطاقة الروسية إلى أفغانستان مدرج ضمن جدول المفاوضات. ولأسباب مفهومة، لن أذكر أرقامًا أو تفاصيل محددة لخطط التوريد. أكتفي بالقول إن الأفغان يُبدون اهتمامًا عمليًا بشراء منتجاتنا، خاصة وقود الديزل والبنزين".
إعلام: الهند تتخلى عن الدولار عند شرائها للنفط الروسي
وسمحت واشنطن أولًا بشراء النفط الروسي من قبل الهند، الذي تم تحميله على الناقلات حتى الـ5 من مارس/ آذار الجاري، دون خضوعه للعقوبات، ثم شملت الإعفاءات لاحقًا جميع النفط الروسي ومنتجاته المحملة على السفن حتى الـ12 من الشهر ذاته. ولا تنطبق أي قيود أمريكية على هذه الصفقات حاليًا.
وفي المقابل، أكد مسؤول رفيع في الحكومة الهندية لوكالة "بي ني آي"، أن نيودلهي "لم تكن تعتمد يومًا على إذن أي دولة لشراء النفط الروسي"، وأن الإلغاء الأخير للعقوبات الأمريكية "يهدف فقط إلى إزالة الاحتكاكات، ولا يشكّل سياسة الطاقة الهندية".
