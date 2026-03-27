الهند تشتري من روسيا منظومة "تونغوسكا" للدفاع الجوي
الهند تشتري من روسيا منظومة "تونغوسكا" للدفاع الجوي
وقّعت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الجمعة، مع روسيا، عقودا لتوريد منظومة صواريخ للدفاع الجوي، بالإضافة لفحص طائرات الاستطلاع البحري البعيدة المدى، وتم توقيع...
2026-03-27T11:46+0000
2026-03-27T11:46+0000
2026-03-27T11:46+0000
إعلام: الهند تتخلى عن الدولار عند شرائها للنفط الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, سلاح روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار الهند اليوم
الهند تشتري من روسيا منظومة "تونغوسكا" للدفاع الجوي
وقّعت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الجمعة، مع روسيا، عقودا لتوريد منظومة صواريخ للدفاع الجوي، بالإضافة لفحص طائرات الاستطلاع البحري البعيدة المدى، وتم توقيع العقود في مبنى كارتافيا بهاوان-2، في نيودلهي.
منظومة صواريخ تونغوسكا للدفاع الجوي
تم توقيع عقد توريد منظومة صواريخ تونغوسكا للدفاع الجوي، بقيمة 445 كرور روبية هندية، للجيش الهندي، مع شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية بحضور وزير الدفاع، السيد راجيش كومار سينغ. وستعزز هذه الصواريخ المتطورة قدرات الدفاع الجوي المتعددة الطبقات للهند ضد التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة وصواريخ "كروز"، وستعزز هذه الاتفاقية الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين الهند وروسيا.
تم توقيع عقد فحص طائرات الاستطلاع البحري البعيدة المدى"P8I" التابعة للبحرية الهندية، ضمن برنامج "شراء منتجات هندية" بمحتوى محلي 100%، بقيمة 413 كرور روبية، مع شركة "بوينغ إنديا ديفنس" الخاصة المحدودة، وهي شركة هندية تابعة بالكامل لشركة بوينغ، وذلك بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الدفاع. يضمن هذا العقد صيانة أسطول طائرات "P8I" في مركز الصيانة والإصلاح والتجديد المحلي، بما يتماشى مع التزام الحكومة الهندية بمبادرة "الهند المكتفية ذاتيا" ومبادرة "صنع في الهند".