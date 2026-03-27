https://sarabic.ae/20260327/باحث-ترامب-يتراجع-خطوة-لتفادي-الانزلاق-إلى-مواجهة-أوسع-مع-إيران-1112005015.html

باحث: ترامب يتراجع خطوة لتفادي الانزلاق إلى مواجهة أوسع مع إيران

باحث: ترامب يتراجع خطوة لتفادي الانزلاق إلى مواجهة أوسع مع إيران

سبوتنيك عربي

علق الباحث والكاتب السياسي في الشأن الإقليمي، حسن حردان، من بيروت، على قرار تمديد المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران عشرة أيام إضافية،... 27.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-27T15:47+0000

2026-03-27T15:47+0000

2026-03-27T15:47+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108917112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f4290f5188d93c3faa66b403d05b965.jpg

وأوضح حردان، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تأجيل استهداف منشآت الطاقة في إيران ينعكس انخفاضا في الأسعار في الأسواق، ويهدف إلى احتواء غضب الشارع الأمريكي، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، حيث لا يرغب ترامب في خسارة التأييد الشعبي، وفي المقابل، تسعى روسيا لخفض التصعيد، لأنها تدرك أن استهداف البنى التحتية للطاقة والكهرباء يضر بالمدنيين ويعد جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي". وأضاف أن "التصعيد قد يدفع إيران إلى رد مماثل، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميا وانعكاسات سلبية لا تقتصر على الداخل الأمريكي"، لافتا إلى أن "إيران تمتلك أوراق قوة، أبرزها مضيق هرمز، إلى جانب التلويح بورقة باب المندب".وأضاف أن "ترامب يسعى إلى تحقيق مكاسب تفاوضية وتجنب الخروج من الحرب بصورة المهزوم لما لذلك من تأثير على الانتخابات".وفي ما يتعلق بإمكانية التحضير لعملية برية، اعتبر حردان أن "ترامب قد يسعى لكسب الوقت حتى وصول تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج، في حين رفعت إيران جاهزيتها العسكرية لمواجهة أي سيناريو محتمل"، مشيرا إلى أننا "أمام استعراض متبادل للقوة".وأوضح حردان أن "إسرائيل لا تريد حربا طويلة، كما لا تريد التوصل إلى اتفاق شامل يرفع العقوبات عن إيران أو يمنع الحروب مستقبلا، لأن ذلك سيقوض أهدافها في تغيير النظام الإيراني وفرض معادلات إقليمية جديدة"، معتبرا أن "أي اتفاق قد يؤدي إلى خروج إيران من الحرب أكثر قوة واستقلالية مع استمرار نفوذها في المنطقة".وختم بالإشارة إلى أن "دول الخليج لا مصلحة لها في الدخول في مواجهة عسكرية لفتح مضيق هرمز بالقوة، بل تسعى إلى حلول سياسية"، مؤكدا "ضرورة التوصل إلى صيغة إقليمية بعد انتهاء الحرب لضمان الأمن بعيدا عن التدخلات الخارجية، ولا سيما أن القواعد الأمريكية لم تحم دول الخليج، وأن نتائج الحرب ستحدد شكل التعاون في المرحلة المقبلة".تصويت.. برأيك ما سبب إعلان ترامب تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى 6 أبريل المقبل؟مدفيديف: تحركات واشنطن في إيران خطأ إستراتيجي فادح

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري