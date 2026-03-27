تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
بث مباشر
ترامب: العملية في فنزويلا حققت أرباحا تفوق تكلفتها بخمسة أضعاف
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن العملية الأمريكية في فنزويلا، "حققت ربحًا مضاعفًا خمس مرات"، مؤكدًا أن "الهجوم على فنزويلا كان مربحًا... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن العملية الأمريكية في فنزويلا، "حققت ربحًا مضاعفًا خمس مرات"، مؤكدًا أن "الهجوم على فنزويلا كان مربحًا للولايات المتحدة"، على حد قوله.
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "100 مليون برميل من النفط، في الأسبوع الأول، لقد غطّينا تكاليف الهجوم بالكامل، بل وربما حققنا أرباحًا تعادل أربعة إلى خمسة أضعاف تكلفة العملية".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على "مئات الملايين من براميل النفط من فنزويلا"، وفق تعبيره.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
قاضي أمريكي يرفض إسقاط القضية المرفوعة ضد مادورو
أمس, 17:28 GMT

وأردف ترامب: "نحن نعطيهم الكثير، ونحتفظ بالكثير لأنفسنا".

وكانت الولايات المتحدة، نفذت في 3 يناير/ كانون الثاني 2026، ضربة واسعة على فنزويلا، حيث تم احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وقال الرئيس الأمريكي إنهما سيمثلان أمام القضاء بزعم تورطهما في "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، فيما نفى مادورو وزوجته هذه الاتهامات.
وعُقدت يوم أمس الخميس، جلسة ثانية للمحاكمة في نيويورك، حيث أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن مادورو بدا قد فقد وزنًا ملحوظًا، وكان يرتدي في قاعة المحكمة زي سجن فضفاضًا باللون الزيتوني، دون قيود على اليدين، لكنه كان مقيّدًا بسلاسل في قدميه.
