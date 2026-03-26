قاضي أمريكي يرفض إسقاط القضية المرفوعة ضد مادورو

عربي
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: حكمة الدول العربية منعتها من تحقيق رغبة واشنطن وتل أبيب في دخول الحرب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
قاضي أمريكي يرفض إسقاط القضية المرفوعة ضد مادورو
قاضي أمريكي يرفض إسقاط القضية المرفوعة ضد مادورو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، من قاعة المحكمة، أن قاضياً أمريكياً رفض إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحجة أن السلطات الأمريكية... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T17:28+0000
2026-03-26T17:28+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فنزويلا
نيكولاس مادورو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108063611_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_465393ad7e560ef03f2f8d3fb2b3f661.jpg
وقال القاضي ألفين هيلرستين رداً على طلب دفاع مادورو إسقاط تهم تهريب المخدرات بسبب عدم قدرتهم على دفع أتعاب محاميهم: "لن أسقط هذه القضية (على هذا الأساس)". وفي وقت سابق من يوم الخميس، بدأت جلسة استماع أخرى في مدينة نيويورك في قضية مادورو وزوجته سيليا فلوريس. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهما سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات". ونفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما أمام محكمة في نيويورك، ويطالب فريق الدفاع عن مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، بإسقاط القضية بسبب منع الحكومة الأمريكية دفع أتعاب محاميهما بموجب العقوبات المفروضة على فنزويلا.رودريغيز: مادورو بريء ويبقى الرئيس الشرعي لفنزويلاترامب: الولايات المتحدة لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات النفط الفنزويلية
https://sarabic.ae/20260226/مادورو-يتهم-الولايات-المتحدة-بانتهاك-حقوقه-الدستورية-1110807837.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108063611_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_c8b02585693315022c75c7aa0be807fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو

قاضي أمريكي يرفض إسقاط القضية المرفوعة ضد مادورو

17:28 GMT 26.03.2026
© AP Photo / Jesus Vargasالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Jesus Vargas
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، من قاعة المحكمة، أن قاضياً أمريكياً رفض إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحجة أن السلطات الأمريكية تمنعه ​​وزوجته من الحصول على الأموال العامة لدفع أتعاب محاميهما.
وقال القاضي ألفين هيلرستين رداً على طلب دفاع مادورو إسقاط تهم تهريب المخدرات بسبب عدم قدرتهم على دفع أتعاب محاميهم: "لن أسقط هذه القضية (على هذا الأساس)".
وفي وقت سابق من يوم الخميس، بدأت جلسة استماع أخرى في مدينة نيويورك في قضية مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وفي 3 يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة هجوماً واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

Nicolás Maduro, presidente venezolano, llega al helipuerto del centro de Manhattan, mientras se dirige al juzgado estadounidense Daniel Patrick, el 5 de enero de 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
مادورو يتهم الولايات المتحدة بانتهاك حقوقه الدستورية
26 فبراير, 23:59 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهما سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات".
ونفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما أمام محكمة في نيويورك، ويطالب فريق الدفاع عن مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، بإسقاط القضية بسبب منع الحكومة الأمريكية دفع أتعاب محاميهما بموجب العقوبات المفروضة على فنزويلا.
رودريغيز: مادورو بريء ويبقى الرئيس الشرعي لفنزويلا
ترامب: الولايات المتحدة لم تناقش بعد حصة كاراكاس من عائدات النفط الفنزويلية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала