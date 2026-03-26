قاضي أمريكي يرفض إسقاط القضية المرفوعة ضد مادورو
قاضي أمريكي يرفض إسقاط القضية المرفوعة ضد مادورو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، من قاعة المحكمة، أن قاضياً أمريكياً رفض إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحجة أن السلطات الأمريكية... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T17:28+0000
2026-03-26T17:28+0000
2026-03-26T17:28+0000
نيكولاس مادورو
وقال القاضي ألفين هيلرستين رداً على طلب دفاع مادورو إسقاط تهم تهريب المخدرات بسبب عدم قدرتهم على دفع أتعاب محاميهم: "لن أسقط هذه القضية (على هذا الأساس)". وفي وقت سابق من يوم الخميس، بدأت جلسة استماع أخرى في مدينة نيويورك في قضية مادورو وزوجته سيليا فلوريس. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهما سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات". ونفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما أمام محكمة في نيويورك، ويطالب فريق الدفاع عن مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، بإسقاط القضية بسبب منع الحكومة الأمريكية دفع أتعاب محاميهما بموجب العقوبات المفروضة على فنزويلا.
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا, نيكولاس مادورو
قاضي أمريكي يرفض إسقاط القضية المرفوعة ضد مادورو
أفاد مراسل "سبوتنيك"، من قاعة المحكمة، أن قاضياً أمريكياً رفض إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحجة أن السلطات الأمريكية تمنعه وزوجته من الحصول على الأموال العامة لدفع أتعاب محاميهما.
وقال القاضي ألفين هيلرستين رداً على طلب دفاع مادورو إسقاط تهم تهريب المخدرات بسبب عدم قدرتهم على دفع أتعاب محاميهم: "لن أسقط هذه القضية (على هذا الأساس)".
وفي وقت سابق من يوم الخميس، بدأت جلسة استماع أخرى في مدينة نيويورك في قضية مادورو وزوجته سيليا فلوريس.
وفي 3 يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة هجوماً واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهما سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات".
ونفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما أمام محكمة في نيويورك، ويطالب فريق الدفاع عن مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، بإسقاط القضية بسبب منع الحكومة الأمريكية دفع أتعاب محاميهما بموجب العقوبات المفروضة على فنزويلا.