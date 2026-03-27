روبيو: التواصل مع روسيا كقوة نووية أمر مهم للغاية

عربي
تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: حكمة الدول العربية منعتها من تحقيق رغبة واشنطن وتل أبيب في دخول الحرب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260327/روبيو-التواصل-مع-روسيا-كقوة-نووية-أمر-مهم-للغاية-1112008387.html
روبيو: التواصل مع روسيا كقوة نووية أمر مهم للغاية
روبيو: التواصل مع روسيا كقوة نووية أمر مهم للغاية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أهمية استمرار قنوات التواصل مع موسكو، نظرًا لأن روسيا تبقى دولة نووية قوية. 27.03.2026, سبوتنيك عربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101865/96/1018659659_0:636:2048:1788_1920x0_80_0_0_d83fea32e794ecb328bde472fa10ad0d.jpg
وقال روبيو في تصريحات للصحفيين على خلفية زيارة وفد من نواب مجلس الدوما الروسي إلى الولايات المتحدة: "لا تزال روسيا دولة بحوزتها أسلحة نووية قوية، ومن المهم للقوى النووية الحفاظ على نوع من التعاون على المستوى الحكومي، تماما كما نفعل على المستوى الدبلوماسي".وتابع: "القرار في نهاية المطاف يعود لأوكرانيا. إذا كانوا (الأوكرانيون) لا يريدون اتخاذ قرارات معينة وتقديم تنازلات محددة، فإن الحرب ستستمر".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن رغبته برؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي يجلسان معًا ويتوصلان إلى اتفاق.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال حول ما يريد أن يحققه قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس: "أود رؤية بوتين وزيلينسكي يجلسان معًا ويبرمان اتفاقًا".
https://sarabic.ae/20260327/الخارجية-الأمريكية-ترامب-ملتزم-بالتوصل-إلى-تسوية-بشأن-أوكرانيا-في-أسرع-وقت-ممكن-1111995389.html
https://sarabic.ae/20260327/برلمانية-أمريكية-تصف-معارضي-مفاوضات-السلام-في-أوكرانيا-بـالمرضى-النفسيين-1111981429.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101865/96/1018659659_0:444:2048:1980_1920x0_80_0_0_b112816c4dd86f77ef278298234f1135.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

17:23 GMT 27.03.2026
© Sputnik . Sergey Kazakإطلاق صاروخ نووي روسي
إطلاق صاروخ نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
© Sputnik . Sergey Kazak
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أهمية استمرار قنوات التواصل مع موسكو، نظرًا لأن روسيا تبقى دولة نووية قوية.
وقال روبيو في تصريحات للصحفيين على خلفية زيارة وفد من نواب مجلس الدوما الروسي إلى الولايات المتحدة: "لا تزال روسيا دولة بحوزتها أسلحة نووية قوية، ومن المهم للقوى النووية الحفاظ على نوع من التعاون على المستوى الحكومي، تماما كما نفعل على المستوى الدبلوماسي".

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت لأوكرانيا موقف روسيا من دونباس لكنها لم تتبناه، مشيرا إلى أن الخيار الآن متروك لكييف، وقال: "أبلغنا الجانب الأوكراني بما تصر عليه روسيا، نحن لا نتبنى هذا. لقد شرحنا لهم الأمر، إنه خيارهم، ولا شأن لنا به".

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
الخارجية الأمريكية: ترامب ملتزم بالتوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا في أسرع وقت ممكن
13:13 GMT
وتابع: "القرار في نهاية المطاف يعود لأوكرانيا. إذا كانوا (الأوكرانيون) لا يريدون اتخاذ قرارات معينة وتقديم تنازلات محددة، فإن الحرب ستستمر".

وأضاف أنه تم إيصال هذه الفكرة بوضوح إلى فلاديمير زيلينسكي، مؤكدا: "أوضحنا له (زيلينسكي) بشكل جلي للغاية، وكان ينبغي عليه أن يفهم، أن الضمانات الأمنية لن تُمنح إلا بعد انتهاء (النزاع الأوكراني)".

الكونغرس الأمريكي
برلمانية أمريكية تصف معارضي مفاوضات السلام في أوكرانيا بـ"المرضى النفسيين"
07:22 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وكتب روبيو عبر منصة "إكس": "أكدتُ اليوم، خلال قمة مجموعة السبع، التزام الرئيس ترامب بتحقيق وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية للنزاع الروسي الأوكراني عبر المفاوضات في أسرع وقت ممكن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن رغبته برؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي يجلسان معًا ويتوصلان إلى اتفاق.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال حول ما يريد أن يحققه قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس: "أود رؤية بوتين وزيلينسكي يجلسان معًا ويبرمان اتفاقًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала