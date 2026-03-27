روبيو: التواصل مع روسيا كقوة نووية أمر مهم للغاية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أهمية استمرار قنوات التواصل مع موسكو، نظرًا لأن روسيا تبقى دولة نووية قوية. 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T17:23+0000
روبيو: التواصل مع روسيا كقوة نووية أمر مهم للغاية
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أهمية استمرار قنوات التواصل مع موسكو، نظرًا لأن روسيا تبقى دولة نووية قوية.
وقال روبيو في تصريحات للصحفيين على خلفية زيارة وفد من نواب مجلس الدوما الروسي إلى الولايات المتحدة: "لا تزال روسيا دولة بحوزتها أسلحة نووية قوية، ومن المهم للقوى النووية الحفاظ على نوع من التعاون على المستوى الحكومي، تماما كما نفعل على المستوى الدبلوماسي".
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت لأوكرانيا موقف روسيا من دونباس لكنها لم تتبناه، مشيرا إلى أن الخيار الآن متروك لكييف، وقال: "أبلغنا الجانب الأوكراني بما تصر عليه روسيا، نحن لا نتبنى هذا. لقد شرحنا لهم الأمر، إنه خيارهم، ولا شأن لنا به".
وتابع: "القرار في نهاية المطاف يعود لأوكرانيا. إذا كانوا (الأوكرانيون) لا يريدون اتخاذ قرارات معينة وتقديم تنازلات محددة، فإن الحرب ستستمر".
وأضاف أنه تم إيصال هذه الفكرة بوضوح إلى فلاديمير زيلينسكي، مؤكدا: "أوضحنا له (زيلينسكي) بشكل جلي للغاية، وكان ينبغي عليه أن يفهم، أن الضمانات الأمنية لن تُمنح إلا بعد انتهاء (النزاع الأوكراني)".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.
وكتب روبيو عبر منصة "إكس": "أكدتُ اليوم، خلال قمة مجموعة السبع، التزام الرئيس ترامب بتحقيق وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية للنزاع الروسي الأوكراني عبر المفاوضات في أسرع وقت ممكن".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن رغبته برؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي يجلسان معًا ويتوصلان إلى اتفاق.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال حول ما يريد أن يحققه قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس: "أود رؤية بوتين وزيلينسكي يجلسان معًا ويبرمان اتفاقًا".