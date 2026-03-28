"أفقرت المواطن".. السودان يلغي الرسوم في المعابر الحدودية للبلاد
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، أمس الجمعة، توجيهًا بعدم إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة في المعابر الحدودية، مؤكدًا على الجهات الحكومية المختصة، بما في...
2026-03-28T09:03+0000
أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، أمس الجمعة، توجيهًا بعدم إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة في المعابر الحدودية، مؤكدًا على الجهات الحكومية المختصة، بما في ذلك وزارة المالية والجمارك والضرائب وإدارة المعابر، "ضرورة تنفيذ هذا القرار فورا".
وأشار إدريس إلى أن هذه الرسوم أثقلت كاهل المواطنين وأدت إلى معاناتهم، داعيًا السودانيين إلى عدم دفع أي رسوم إضافية أو غير مقننة، وقال: "هذه الرسوم أفقرت المواطن ولم تُغنِ الدولة"، وفقا لصحيفة
"السوداني".
يأتي ذلك بعد أن فرضت السلطات في وادي حلفا، خلال الأيام الماضية، رسوما عدة على المواطنين العابرين للمعبر على الحدود مع مصر، شملت القيمة المضافة ودمغات التذاكر وأرباح الأعمال، وبلغ إجمالي الرسوم 34 ألف جنيه للسفر من حلفا إلى الخرطوم، و22 ألف جنيه إلى عطبرة، و15.5 ألف جنيه إلى دنقلا، بالإضافة إلى رسوم على العفش الخاص.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش
وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف
ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.