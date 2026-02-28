https://sarabic.ae/20260228/رئيس-الوزراء-السوداني-يحسم-مسألة-العودة-القسرية-والترحيل-من-مصر-1110847743.html

رئيس الوزراء السوداني يحسم مسألة "العودة القسرية" والترحيل من مصر

حسم رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، جدلا متداولا على مواقع التواصل، بشأن ترحيل سودانيين من مصر. 28.02.2026

ونفى إدريس هذه الشائعات، مؤكدا خلال لقاء مع أفراد الجالية السودانية في القاهرة، أنها "لا أساس لها من الصحة".وأوضح أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما خاصا بأوضاع السودانيين في مصر، وفقا لصحيفة "السوداني".كما أشار رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إلى أنه ناقش ملف الجالية مع السيسي ومسؤولين مصريين، مبينا أن الإجراءات الأمنية الأخيرة تتعلق بالأمن القومي المصري فقط، ولا تستهدف السودانيين المقيمين في البلاد.وشدد على أن ما يُنشر عبر مواقع التواصل في هذا الشأن مجرد شائعات، ودعا إلى عدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة.فيما كشف رئيس الوزراء السوداني أنه وجه وزير المالية، جبريل إبراهيم، بترحيل السودانيين الراغبين في العودة إلى السودان مجانا من مصر.وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، دعا الشهر الماضي السودانيين للعودة والمساهمة في تأهيل المرافق الحيوية وإعادة الإعمار، مشيرا إلى "استقرار الأوضاع في مناطق واسعة".وأوضح البرهان في كلمة ألقاها من مجمع شيخ الهدية في الكلاكلة جنوب ولاية الخرطوم، أن "عودة المواطنين إلى ديارهم إختيار طوعي ورغبة ذاتية طوعية لمن يرغب في العودة" وأنه خلال شهر رمضان سيجمع السودانيين العائدين جميعا".وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

