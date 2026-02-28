عربي
إعلام: دوي انفجارات في طهران... فيديو
رئيس الوزراء السوداني يحسم مسألة "العودة القسرية" والترحيل من مصر
رئيس الوزراء السوداني يحسم مسألة "العودة القسرية" والترحيل من مصر
ونفى إدريس هذه الشائعات، مؤكدا خلال لقاء مع أفراد الجالية السودانية في القاهرة، أنها "لا أساس لها من الصحة".وأوضح أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما خاصا بأوضاع السودانيين في مصر، وفقا لصحيفة "السوداني".كما أشار رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إلى أنه ناقش ملف الجالية مع السيسي ومسؤولين مصريين، مبينا أن الإجراءات الأمنية الأخيرة تتعلق بالأمن القومي المصري فقط، ولا تستهدف السودانيين المقيمين في البلاد.وشدد على أن ما يُنشر عبر مواقع التواصل في هذا الشأن مجرد شائعات، ودعا إلى عدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة.فيما كشف رئيس الوزراء السوداني أنه وجه وزير المالية، جبريل إبراهيم، بترحيل السودانيين الراغبين في العودة إلى السودان مجانا من مصر.وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، دعا الشهر الماضي السودانيين للعودة والمساهمة في تأهيل المرافق الحيوية وإعادة الإعمار، مشيرا إلى "استقرار الأوضاع في مناطق واسعة".وأوضح البرهان في كلمة ألقاها من مجمع شيخ الهدية في الكلاكلة جنوب ولاية الخرطوم، أن "عودة المواطنين إلى ديارهم إختيار طوعي ورغبة ذاتية طوعية لمن يرغب في العودة" وأنه خلال شهر رمضان سيجمع السودانيين العائدين جميعا".وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
رئيس الوزراء السوداني يحسم مسألة "العودة القسرية" والترحيل من مصر

06:22 GMT 28.02.2026
© AP Photo / LAURENT GILLIERON رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس
 رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / LAURENT GILLIERON
تابعنا عبر
حسم رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، جدلا متداولا على مواقع التواصل، بشأن ترحيل سودانيين من مصر.
ونفى إدريس هذه الشائعات، مؤكدا خلال لقاء مع أفراد الجالية السودانية في القاهرة، أنها "لا أساس لها من الصحة".
وأوضح أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما خاصا بأوضاع السودانيين في مصر، وفقا لصحيفة "السوداني".
كما أشار رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إلى أنه ناقش ملف الجالية مع السيسي ومسؤولين مصريين، مبينا أن الإجراءات الأمنية الأخيرة تتعلق بالأمن القومي المصري فقط، ولا تستهدف السودانيين المقيمين في البلاد.
وأكد أن ما يُتداول عن "عودة قسرية" للسودانيين غير صحيح إطلاقا، لافتا إلى أن "الإقامة السياحية ما زالت متاحة ومكفولة لأبناء الجالية كما كانت".
وشدد على أن ما يُنشر عبر مواقع التواصل في هذا الشأن مجرد شائعات، ودعا إلى عدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة.
فيما كشف رئيس الوزراء السوداني أنه وجه وزير المالية، جبريل إبراهيم، بترحيل السودانيين الراغبين في العودة إلى السودان مجانا من مصر.
أطفال يلهون على بقايا دبابة في ميناء نهري في رينك، جنوب السودان، 17 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
"يونيسف" تحذر من "ضياع جيل بأكمله" في السودان بعد ألف يوم من الحرب
23 يناير, 15:31 GMT
وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، دعا الشهر الماضي السودانيين للعودة والمساهمة في تأهيل المرافق الحيوية وإعادة الإعمار، مشيرا إلى "استقرار الأوضاع في مناطق واسعة".
وأوضح البرهان في كلمة ألقاها من مجمع شيخ الهدية في الكلاكلة جنوب ولاية الخرطوم، أن "عودة المواطنين إلى ديارهم إختيار طوعي ورغبة ذاتية طوعية لمن يرغب في العودة" وأنه خلال شهر رمضان سيجمع السودانيين العائدين جميعا".
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
الأمم المتحدة: عمليات قتل المدنيين في السودان تضاعفت أكثر من مرتين ونصف خلال 2025
26 فبراير, 12:58 GMT
وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
