الأمم المتحدة: عمليات قتل المدنيين في السودان تضاعفت أكثر من مرتين ونصف خلال 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/الأمم-المتحدة-عمليات-قتل-المدنيين-في-السودان-تضاعفت-أكثر-من-مرتين-ونصف-خلال-2025--1110781854.html
الأمم المتحدة: عمليات قتل المدنيين في السودان تضاعفت أكثر من مرتين ونصف خلال 2025
الأمم المتحدة: عمليات قتل المدنيين في السودان تضاعفت أكثر من مرتين ونصف خلال 2025
سبوتنيك عربي
أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، أن عمليات قتل المدنيين في السودان تضاعفت أكثر من مرتين ونصف خلال عام 2025، مقارنة بالعام... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T12:58+0000
2026-02-26T12:58+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_5b061e5961f49180d81d068ae7573d09.jpg
وفي بيان قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان، وصف تورك السودان بأنه "أرض يخيم عليها اليأس"، مشيراً إلى أن التقرير الجديد يمثل "فصلاً آخر في سجل القسوة"، حيث يوثق أنماطاً مستمرة من العنف المنهجي ضد المدنيين، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب، مع تصاعد انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع، وسط غياب شبه تام للمساءلة. وأشار إلى استمرار كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان دون إنذار مسبق، بالإضافة إلى مهاجمة مدارس ومستشفيات وأسواق ومواقع دينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. كما لفت إلى توسع نطاق الأذى بفضل الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة البعيدة المدى، التي ألحقت الضرر بمناطق كانت آمنة سابقاً. وروى تورك أنه استمع شخصياً خلال زيارته للسودان إلى شهادات مؤلمة من عشر ضحايا على الأقل. وأضاف أن التقرير يوثق ارتفاعاً حاداً في الإعدامات الميدانية للمدنيين المتهمين بالتعاون مع الطرف الآخر، إلى جانب الاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق كأداة ترهيب، مع تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة في ظروف غير إنسانية، مما أدى إلى تفشي الأمراض وفقدان مئات الأرواح. وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260226/السيسي-يشدد-على-موقف-مصر-الثابت-في-دعم-استقرار-السودان-ووحدة-أراضيه-1110777198.html
https://sarabic.ae/20260226/شبكة-أطباء-السودان-قرابة-3-آلاف-نازح-من-مستريحة-بلا-غذاء-أو-مأوى--1110772417.html
https://sarabic.ae/20260224/مصر-وقطر-تؤكدان-ضرورة-تكثيف-الجهود-للتوصل-لهدنة-إنسانية-تمهد-لوقف-إطلاق-النار-في-السودان-1110707999.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_a76c58693f522616c0af1fdae7cd3de1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية

الأمم المتحدة: عمليات قتل المدنيين في السودان تضاعفت أكثر من مرتين ونصف خلال 2025

12:58 GMT 26.02.2026
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، أن عمليات قتل المدنيين في السودان تضاعفت أكثر من مرتين ونصف خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق، في ظل استمرار النزاع الوحشي الذي يقترب من عامه الثالث.
وفي بيان قدمه أمام مجلس حقوق الإنسان، وصف تورك السودان بأنه "أرض يخيم عليها اليأس"، مشيراً إلى أن التقرير الجديد يمثل "فصلاً آخر في سجل القسوة"، حيث يوثق أنماطاً مستمرة من العنف المنهجي ضد المدنيين، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب، مع تصاعد انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع، وسط غياب شبه تام للمساءلة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء السودان كامل إدريس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
السيسي يشدد على موقف مصر الثابت في دعم استقرار السودان ووحدة أراضيه
12:13 GMT
وأكد تورك أن توثيقات مكتبه أظهرت زيادة كبيرة في قتل المدنيين خلال 2025، مع بقاء آلاف الأشخاص في عداد المفقودين أو غير محددي الهوية.
وأشار إلى استمرار كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان دون إنذار مسبق، بالإضافة إلى مهاجمة مدارس ومستشفيات وأسواق ومواقع دينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
نساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
"شبكة أطباء السودان": قرابة 3 آلاف نازح من "مستريحة" بلا غذاء أو مأوى
10:37 GMT
كما لفت إلى توسع نطاق الأذى بفضل الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة البعيدة المدى، التي ألحقت الضرر بمناطق كانت آمنة سابقاً.
وأبرز تورك استخدام أجساد النساء والفتيات "كسلاح لترهيب المجتمعات"، حيث وثق المكتب أكثر من 500 حالة عنف جنسي في 2025، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والتعذيب الجنسي والاستعباد، وقد أفضت بعضها إلى الوفاة.
وروى تورك أنه استمع شخصياً خلال زيارته للسودان إلى شهادات مؤلمة من عشر ضحايا على الأقل.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
مصر وقطر تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لهدنة إنسانية تمهد لوقف إطلاق النار في السودان
24 فبراير, 17:04 GMT
وأضاف أن التقرير يوثق ارتفاعاً حاداً في الإعدامات الميدانية للمدنيين المتهمين بالتعاون مع الطرف الآخر، إلى جانب الاعتقالات التعسفية الواسعة النطاق كأداة ترهيب، مع تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة في ظروف غير إنسانية، مما أدى إلى تفشي الأمراض وفقدان مئات الأرواح.
وختم تورك بالإشارة إلى تصاعد أعمال العنف الانتقامي ضد المدنيين كلما تغيرت السيطرة على منطقة ما، محذراً من أن النزاع يتفاقم دون تدخل دولي فعال لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، ونتج عنها استهداف منشآت صحية وتعليمية وخدمية فاقمت أزمة السودانيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала