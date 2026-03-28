الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه صحفيا لبنانيا جنوبي لبنان
© REUTERS Stringerحطام متناثر بعد غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 7 مارس/ آذار 2026
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استهدافه لصحفي لبناني، بزعم أنه "إرهابي" في قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بيانا قال فيه إنه "تم القضاء على المدعو علي شعيب الذي عمل إرهابيًا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله وتحرك لسنوات متخفّيًا بصفة صحفي"، وفق تعبيره.
#عاجل 🔻🔸جيش الدفاع قضى على المدعو علي شعيب الذي عمل إرهابيًا في قوة الرضوان التابعة لحزب الله وتحرك لسنوات متخفّيًا بصفة صحفي— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 28, 2026
🔸هاجم جيش الدفاع قبل قليل في جنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو علي حسن شعيب وهو عنصر في وحدة الاستخبارات التابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله… pic.twitter.com/JmHqgkMGaI
وادعى الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "علي حسن شعيب عمل في صفوف حزب الله الإرهابي متخفّيًا بصفة صحفي في شبكة المنار حيث دأب بشكل منهجي على كشف مواقع قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان وعلى خط الحدود وكان على تواصل مستمر مع عناصر إرهابية أخرى في وحدة قوة الرضوان على وجه الخصوص وفي حزب الله عموما"، وفق البيان.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بجروح خطيرة و7 آخرين بجروح متوسطة، خلال اشتباكات مع "حزب الله" اللبناني جنوبي لبنان، أمس الجمعة.
وفي حادثة وقعت أمس الجمعة، أصيب ضابطان إسرائيليان بنيران صواريخ مضادة للدبابات، خلال اشتباك مع عناصر من "حزب الله"، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، بحسب بيان للجيش.
وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه في حادثة منفصلة وقعت ليلًا، أصيب ضابط بجروح خطيرة و6 جنود بجروح متوسطة، جراء قصف صاروخي في جنوب لبنان. وأضاف أنه تم نقل الجنود إلى المستشفيات وإبلاغ عائلاتهم.
ويشن "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس/ آذار الجاري، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.
26 مارس, 20:39 GMT
وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.