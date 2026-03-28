خطة ملادينوف لإنهاء الحرب في غزة.. ما إمكانية تطبيقها وقبولها إسرائيليا وفلسطينيا؟
سبوتنيك عربي
حالة من الترقب تشهدها الساحة الفلسطينية، مع بروز ملامح الخطة الدولية الجديدة التي أرسلها المدير العام لمجلس السلام حول غزة، نيكولاي ملادينوف إلى حركة "حماس"،... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T17:49+0000
https://sarabic.ae/20260325/وزير-الصناعة-الفلسطيني-التطورات-الإقليمية-أثرت-اقتصاديا-وسياسيا-على-فلسطين-وجمدت-لجنة-غزة--1111913626.html
https://sarabic.ae/20260324/نيبنزيا-لا-توجد-أي-بوادر-لتنفيذ-خطة-ترامب-للسلام-في-غزة-1111891146.html
https://sarabic.ae/20260324/مصر-والأردن-التركيز-الدولي-على-الحرب-مع-إيران-يجب-ألا-يكون-على-حساب-إنهاء-أزمة-غزة-1111873359.html
https://sarabic.ae/20260323/مقترح-جديد-لنزع-سلاح-حماس-مقابل-إعادة-إعمار-غزة-ما-إمكانية-التطبيق-وتداعيات-الرفض-1111844022.html
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حالة من الترقب تشهدها الساحة الفلسطينية، مع بروز ملامح الخطة الدولية الجديدة التي أرسلها المدير العام لمجلس السلام حول غزة، نيكولاي ملادينوف إلى حركة "حماس"، والتي تتضمن عدة بنود، يأتي في مقدمتها سحب سلاح الحركة، وانسحاب إسرائيل ووقف العمليات القتالية.
وتحدد الخطة جدولًا زمنيًا لمدة 8 أشهر، يبدأ بتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية الأمن في القطاع، وينتهي بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند التحقق من خلو القطاع
من أي سلاح.
وبحسب البنود التي تتضمنها الخطة، ستشارك جميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، بما في ذلك جماعات مثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في عملية نزع السلاح التي ستشرف عليها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية بنود خطة ملادينوف، وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، وما إذا كانت مقبولة من قبل حركة حماس والحركات المقاومة في قطاع غزة
أم لا.
أكد أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، الدكتور حسام الدجني أن الخطة التنفيذية التي طرحها ملادينوف تصب في معظم بنودها لصالح تحقيق المطالب الإسرائيلية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تبتعد الخطة بشكل كلي عن المسار السياسي الضروري الذي يجب أن يؤسس للاستقلال الوطني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن وحدة ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
وقال الدجني إنه في ظل التصعيد الراهن، واشتعال المواجهة الإيرانية التي لم تتضح تداعياتها الكاملة بعد، فإن تقديراته تشير إلى أن الفصائل الفلسطينية لن تتعاطى بإيجابية مع هذه الخطة في الوقت الحالي، بل ستتجه نحو رفضها بصيغتها الراهنة نظرًا لعدم تلبيتها للحد الأدنى من الحقوق الوطنية المشروعة.
وأضاف المحلل السياسي أن الفصائل ستطالب بإجراء تعديلات جوهرية تراعي معالجة كافة البنود التي حاولت خطة ترامب
فرضها، مؤكدًا أن "المطلب الأساسي سيظل الوصول إلى الدولة الفلسطينية من خلال حل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي حلًا سياسيًا شاملًا، وليس مجرد ترتيبات تقنية أو أمنية لا تخدم تطلعات الشعب الفلسطيني".
من جانبه قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية خليل أبو كرش، إن بنود الخطة التي نشرها ملادينوف تمثل محاولة لاستكمال الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والذهاب نحو ترتيبات وتسويات سياسية تضمن عدم العودة إلى القتال وانسحاب إسرائيل من القطاع.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تهدف كذلك الخطة إلى ترتيب عودة وتولي اللجنة الوطنية الفلسطينية للمسؤوليات الإدارية والمدنية والأمنية، بموجب الاتفاق الذي جاء بجهود أمريكية وعربية وإقليمية واسعة، مشيرًا إلى أن هذه التسوية لا تحظى بالرضا الكامل من قبل إسرائيل أو حركة حماس على حد سواء.
وبحسب أبو كرش، هناك محاولات إسرائيلية واضحة لتجميد هذا الاتفاق في الآونة الأخيرة، سعيًا للوصول إلى ترتيبات جديدة مستغلة تداعيات المواجهة مع إيران، حيث تطمح إسرائيل في حال مالت النتائج لصالحها إلى عكس هذه النجاحات على كافة محاور الصراع في غزة والضفة ولبنان واليمن، ومن ثم الإبقاء على حالة الجمود واليأس لدى الفلسطينيين دون اتخاذ أي خطوات عملية نحو الحل.
وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن حركة حماس من جهتها تتبنى موقفًا مزدوجًا، فهي ترحب ببنود الانسحاب وفتح المعابر وإدخال المساعدات، لكنها ترفض بشكل قاطع القضايا المتعلقة بتفكيك السلاح وإبعادها عن الحكم في اليوم التالي، وتحاول وضع العراقيل أمام اللجنة الوطنية عبر التمسك بالسيطرة الجغرافية أو محاولة التحول إلى حكومة ظل تسلب اللجنة صلاحياتها الحقيقية، وهو ما يؤدي إلى تعقيد المشهد الميداني والسياسي وبقاء الأمور في حالة مراوحة.
وأوضح أبو كرش أن مراهنة حماس
على نتائج الحرب الإقليمية أو محور وحدة الساحات لن تجدي نفعًا بعد الضربات الكبيرة التي تلقاها هذا المحور، مؤكدًا أن المصلحة الوطنية الفلسطينية تقتضي الذهاب نحو الرؤية الدولية لمنع إسرائيل من استئناف القتال أو إبقاء الوضع الإنساني المتردي على ما هو عليه.
وطالب الحركة بتقديم المصالح الوطنية العليا على الحسابات الحزبية الضيقة، وعدم الرهان على أطراف خارجية لضمان وحدة الجغرافيا والنظام السياسي الفلسطيني.
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار اقترحته الولايات المتحدة
لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتقترح خطة الولايات المتحدة لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنص على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.