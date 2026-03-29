الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مصنعين للألومنيوم في الشرق الأوسط
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مصنعين للألومنيوم في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن القوات الجو-فضائية والبحرية التابعة له، نفذت ضربات على مصنعين للألومنيوم في الشرق الأوسط، مرتبطين...
2026-03-29T07:50+0000
2026-03-29T07:50+0000
2026-03-29T07:50+0000
وجاء في البيان: "قامت القوات الجو-فضائية والبحرية التابعة للحرس الثوري، خلال عملية مشتركة، بتوجيه ضربات فعّالة إلى منشأتين صناعيتين مرتبطتين بالصناعة العسكرية والفضائية الأمريكية في المنطقة، وهما مصنع الألومنيوم "إيمال" في الإمارات العربية المتحدة ومصنع الألومنيوم "ألبا" في البحرين".وأشار الحرس الثوري إلى أن مصنع "إيمال" يمتلك أطول خط إنتاج للألومنيوم في العالم، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1.3 مليون طن سنويًا.فيما أكدت شركة "ألبا" في البحرين، اليوم الأحد، تعرض منشآتها لهجوم إيراني، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة.وأضافت أن "سلامة وأمن موظفيها تظل على رأس أولويتها، وتؤكد الشركة أنه نتج عن الحادث إصابتين طفيفتين"، لافتة إلى أن الشركة "تقوم حاليًا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت"، وتواصل "تركيزها على الحفاظ على استمرارية عملياتها وسلامة فريق عملها".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260329/تقارير-البنتاغون-يستعد-لعدة-أسابيع-من-العمليات-البرية-في-إيران-1112062644.html
أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار الخليج
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مصنعين للألومنيوم في الشرق الأوسط
أعلن المكتب الصحفي للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن القوات الجو-فضائية والبحرية التابعة له، نفذت ضربات على مصنعين للألومنيوم في الشرق الأوسط، مرتبطين بالصناعة العسكرية الأمريكية.
وجاء في البيان: "قامت القوات الجو-فضائية والبحرية التابعة للحرس الثوري، خلال عملية مشتركة، بتوجيه ضربات فعّالة إلى منشأتين صناعيتين مرتبطتين بالصناعة العسكرية والفضائية الأمريكية في المنطقة، وهما مصنع الألومنيوم "إيمال" في الإمارات العربية المتحدة ومصنع الألومنيوم "ألبا" في البحرين".
وأشار الحرس الثوري إلى أن مصنع "إيمال" يمتلك أطول خط إنتاج للألومنيوم في العالم، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1.3 مليون طن سنويًا.
فيما أكدت شركة "ألبا" في البحرين، اليوم الأحد، تعرض منشآتها لهجوم إيراني، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة.
وأضافت أن "سلامة وأمن موظفيها تظل على رأس أولويتها، وتؤكد الشركة أنه نتج عن الحادث إصابتين طفيفتين"، لافتة إلى أن الشركة "تقوم حاليًا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت"، وتواصل "تركيزها على الحفاظ على استمرارية
عملياتها وسلامة فريق عملها".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.