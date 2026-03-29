الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مصنعين للألومنيوم في الشرق الأوسط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مصنعين للألومنيوم في الشرق الأوسط
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مصنعين للألومنيوم في الشرق الأوسط
أعلن المكتب الصحفي للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن القوات الجو-فضائية والبحرية التابعة له، نفذت ضربات على مصنعين للألومنيوم في الشرق الأوسط، مرتبطين... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "قامت القوات الجو-فضائية والبحرية التابعة للحرس الثوري، خلال عملية مشتركة، بتوجيه ضربات فعّالة إلى منشأتين صناعيتين مرتبطتين بالصناعة العسكرية والفضائية الأمريكية في المنطقة، وهما مصنع الألومنيوم "إيمال" في الإمارات العربية المتحدة ومصنع الألومنيوم "ألبا" في البحرين".وأشار الحرس الثوري إلى أن مصنع "إيمال" يمتلك أطول خط إنتاج للألومنيوم في العالم، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1.3 مليون طن سنويًا.فيما أكدت شركة "ألبا" في البحرين، اليوم الأحد، تعرض منشآتها لهجوم إيراني، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة.وأضافت أن "سلامة وأمن موظفيها تظل على رأس أولويتها، وتؤكد الشركة أنه نتج عن الحادث إصابتين طفيفتين"، لافتة إلى أن الشركة "تقوم حاليًا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت"، وتواصل "تركيزها على الحفاظ على استمرارية عملياتها وسلامة فريق عملها".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مصنعين للألومنيوم في الشرق الأوسط

© REUTERS Social Mediaدخان يتصاعد من مرافق تخزين النفط في ميناء صلالة في ريسوت، سلطنة عمان
دخان يتصاعد من مرافق تخزين النفط في ميناء صلالة في ريسوت، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
أعلن المكتب الصحفي للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن القوات الجو-فضائية والبحرية التابعة له، نفذت ضربات على مصنعين للألومنيوم في الشرق الأوسط، مرتبطين بالصناعة العسكرية الأمريكية.
وجاء في البيان: "قامت القوات الجو-فضائية والبحرية التابعة للحرس الثوري، خلال عملية مشتركة، بتوجيه ضربات فعّالة إلى منشأتين صناعيتين مرتبطتين بالصناعة العسكرية والفضائية الأمريكية في المنطقة، وهما مصنع الألومنيوم "إيمال" في الإمارات العربية المتحدة ومصنع الألومنيوم "ألبا" في البحرين".
وأشار الحرس الثوري إلى أن مصنع "إيمال" يمتلك أطول خط إنتاج للألومنيوم في العالم، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1.3 مليون طن سنويًا.
فيما أكدت شركة "ألبا" في البحرين، اليوم الأحد، تعرض منشآتها لهجوم إيراني، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة.
وأضافت أن "سلامة وأمن موظفيها تظل على رأس أولويتها، وتؤكد الشركة أنه نتج عن الحادث إصابتين طفيفتين"، لافتة إلى أن الشركة "تقوم حاليًا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت"، وتواصل "تركيزها على الحفاظ على استمرارية عملياتها وسلامة فريق عملها".
تقارير: البنتاغون يستعد لعدة أسابيع من العمليات البرية في إيران
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
