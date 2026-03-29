كيم جونغ أون يشرف على اختبار محرك صاروخي متطور ويعلن "مرحلة جديدة" في القدرات الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أشرف زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، على اختبار أرضي لمحرك صاروخي عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب، في خطوة جديدة ضمن خطة بيونغ يانغ لتعزيز قدراتها... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
أشرف زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، على اختبار أرضي لمحرك صاروخي عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب، في خطوة جديدة ضمن خطة بيونغ يانغ لتعزيز قدراتها العسكرية الاستراتيجية.
والمحرك مصنوع من مادة مركبة من ألياف الكربون، وتبلغ قوة دفعه القصوى 2500 كيلونيوتن، دون الكشف عن زمان أو مكان الاختبار، وفقا لما ذكرته وكالة
الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد.
وأوضحت الوكالة أن التجربة تأتي في إطار خطة الدفاع الوطني الخمسية الهادفة إلى تحديث وسائل الضربات الاستراتيجية، إذ أكد كيم جونغ أون أن القدرات الدفاعية للبلاد دخلت "مرحلة تغيير مهمة" في بناء القوات الاستراتيجية.
ويعد هذا الاختبار الأول من نوعه منذ سبتمبر/ أيلول 2025، حين بلغ الدفع الأقصى لمحرك مماثل 1971 كيلونيوتن، وسط تقديرات بإمكانية استخدامه في تطوير صاروخ "هواسونغ-20" العابر للقارات.
وفي سياق متصل، أشاد زعيم كوريا الديمقراطية بنتائج اختبار منفصل لدبابة قتال رئيسية جديدة، مؤكدا نجاح نظام الحماية فيها بنسبة 100% في التصدي للهجمات المضادة للدبابات من مختلف الاتجاهات.
كما تفقد تدريبات وحدات العمليات الخاصة، في خطوة وصفها خبراء بأنها استعراض متكامل لعناصر الحرب الحديثة، يعكس تسارع وتيرة تطوير القدرات القتالية الكورية الشمالية كمّا ونوعا.