عربي
وزير الإعلام اليمني: نؤكد وصول قيادات وخبراء من الحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء
سبوتنيك عربي
وصرح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر منصة "إكس"، معلقا على إعلان "أنصار الله" شن هجمات على إسرائيل: "نؤكد وصول قيادات وخبراء إضافيين من الحرس الثوري إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير (يقصد هجمات "أنصار الله" على إسرائيل)".وأضاف: "هذه ليست مصادفة، بل جزء من نمط متكرر يعكس مستوى الإشراف المباشر وطبيعة القرار".ورأى أن "الحوثي ليس شريكا ولا حليفا، بل أداة تنفيذ ضمن منظومة عسكرية عابرة للحدود، تقوم على مبدأ القيادة والسيطرة المركزية التي يديرها الحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن التخطيط والتوجيه وتحديد إيقاع ومسار العمليات"، على حد قوله.ويأتي اتهام الحكومة اليمنية، بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجومين بالصواريخ والطائرات المسيرة على "أهداف حيوية وعسكرية حساسة" جنوبي إسرائيل، دعمًا لإيران، مؤكدةً الاستمرار في شن الهجمات عليها حتى تتوقف عن "اعتداءاتها وعدوانها".ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي "الوقوف مع إيران ولبنان وفلسطين والمقدسات، والجهوزية على مستوى الموقف العسكري لما تقتضيه تطورات الأحداث"، مؤكداً أن "كل الخيارات على مستوى الموقف العسكري واردة، وأنه في حالة استعداد بناءً على كل الاحتمالات"، داعياً اليمنيين أن "يكونوا في جهوزية كاملة ويقظة تامة".يأتي ذلك وسط استمرار الهجمات التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط."أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة أهداف حيوية وعسكرية جنوبي إسرائيل
وجهت الحكومة اليمنية اتهامات لإيران بنقل قيادات وخبراء من الحرس الثوري إلى مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، بالتزامن مع شن الجماعة هجمات على إسرائيل، تضامنًا مع طهران في مواجهة الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.
وصرح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر منصة "إكس"، معلقا على إعلان "أنصار الله" شن هجمات على إسرائيل: "نؤكد وصول قيادات وخبراء إضافيين من الحرس الثوري إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير (يقصد هجمات "أنصار الله" على إسرائيل)".
وأضاف: "هذه ليست مصادفة، بل جزء من نمط متكرر يعكس مستوى الإشراف المباشر وطبيعة القرار".
ورأى أن "الحوثي ليس شريكا ولا حليفا، بل أداة تنفيذ ضمن منظومة عسكرية عابرة للحدود، تقوم على مبدأ القيادة والسيطرة المركزية التي يديرها الحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن التخطيط والتوجيه وتحديد إيقاع ومسار العمليات"، على حد قوله.
وحذر الإرياني من أن تجاهل هذه الحقيقة لا يؤدي فقط إلى سوء تقدير الموقف، بل يمنح النظام في طهران مساحة إضافية لتعميق نفوذه وتوسيع دائرة التهديد"، على حد تعبيره.
ويأتي اتهام الحكومة اليمنية، بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار الله" تنفيذ هجومين بالصواريخ والطائرات المسيرة على "أهداف حيوية وعسكرية حساسة" جنوبي إسرائيل، دعمًا لإيران، مؤكدةً الاستمرار في شن الهجمات عليها حتى تتوقف عن "اعتداءاتها وعدوانها".
ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي "الوقوف مع إيران ولبنان وفلسطين والمقدسات، والجهوزية على مستوى الموقف العسكري لما تقتضيه تطورات الأحداث"، مؤكداً أن "كل الخيارات على مستوى الموقف العسكري واردة، وأنه في حالة استعداد بناءً على كل الاحتمالات"، داعياً اليمنيين أن "يكونوا في جهوزية كاملة ويقظة تامة".

سبق ذلك إعلان "أنصار الله"، "الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران، وفيما يتعلق بالتصعيد والتحرك العسكري، الأيادي على الزناد في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك".

يأتي ذلك وسط استمرار الهجمات التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
