إعلام: اتهام جندي أمريكي بسرقة أسلحة من قاعدة عسكرية
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادرها في المحكمة، اليوم الاثنين، أن جنديًا من مشاة البحرية الأمريكية أدين بتهمة سرقة وإعادة بيع أسلحة من قاعدة "كامب... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
وصرحت الوسائل أن الجندي المفروز إلى قاعدة "كامب بادلتون"، في وقت سابق، هو محتجز حاليًا في مؤسسة التوقيف الفيدرالية.وأوضحت أن العريف أندرو أماريلاس، بين فبراير/شباط 2022 ونوفمبر/تشرين الثاني 2025، استخدم منصبه كعامل فني في معهد المشاة، في قاعدة "كامب باندلتون"، في مقاطعة سان دييغو، لسرقة الممتلكات العسكرية.ولفتت الوسائل، نقلا عن السلطات، إلى أن الجندي كان ينقل الأسلحة المسروقة إلى ولايته أريزونا لبيعها إلى شركائه.وفقا لوسائل إعلام، فإن أماريلاس سرق منظومة الصواريخ المضادة للدبابات "جافلين" على الأقل، وصناديق تحتوي على رشاشات M855A1 وM80A1 وM855.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عملاء متخفين اشتروا جزءا من الذخائر، من شركاء أماريلاس.جدير بالذكرى أن الجندي سرق وباع 66 صندوقا مع الرشاشات خلال أسبوعين، ولم يعترف بذنبه.
إعلام: اتهام جندي أمريكي بسرقة أسلحة من قاعدة عسكرية
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادرها في المحكمة، اليوم الاثنين، أن جنديًا من مشاة البحرية الأمريكية أدين بتهمة سرقة وإعادة بيع أسلحة من قاعدة "كامب باندلتون"، في ولاية كاليفورنيا.
وصرحت الوسائل أن الجندي المفروز إلى قاعدة "كامب بادلتون"، في وقت سابق، هو محتجز حاليًا في مؤسسة التوقيف الفيدرالية.
وأوضحت أن العريف أندرو أماريلاس، بين فبراير/شباط 2022 ونوفمبر/تشرين الثاني 2025، استخدم منصبه كعامل فني في معهد المشاة، في قاعدة "كامب باندلتون"، في مقاطعة سان دييغو، لسرقة الممتلكات العسكرية.
ولفتت الوسائل، نقلا عن السلطات، إلى أن الجندي كان ينقل الأسلحة المسروقة إلى ولايته أريزونا لبيعها إلى شركائه.
وفقا لوسائل إعلام، فإن أماريلاس سرق منظومة الصواريخ المضادة للدبابات "جافلين" على الأقل، وصناديق تحتوي على رشاشات M855A1 وM80A1 وM855.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عملاء متخفين اشتروا جزءا من الذخائر، من شركاء أماريلاس.
جدير بالذكرى أن الجندي سرق وباع 66 صندوقا مع الرشاشات خلال أسبوعين، ولم يعترف بذنبه.