الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتنسيق مع الدول العربية لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتنسيق مع الدول العربية لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو مستعدة للتنسيق الوثيق مع الدول العربية بهدف الوقف الفوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط. 30.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-30T17:06+0000

2026-03-30T17:06+0000

2026-03-30T17:06+0000

روسيا

روسيا والعالم العربي

العالم العربي

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

وقالت الوزارة في بيان عقب مؤتمر عبر تقنية الفيديو، لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزراء خارجية دول الخليج: "تم التأكيد على الالتزام الراسخ بالتنسيق الوثيق مع الشركاء العرب، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، بهدف المساعدة في الوقف السريع لإطلاق النار ومنع اتساع رقعة الصراع جغرافيا". وأضافت الخارجية: "أكد سيرغي لافروف أن تسوية النزاع، الذي يعود سببه الأساسي إلى العدوان غير المبرر والعبثي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، مع المراعاة غير المشروطة للمصالح المشروعة لجميع دول المنطقة". وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

روسيا, روسيا والعالم العربي , العالم العربي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية