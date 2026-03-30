https://sarabic.ae/20260330/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للتنسيق-مع-الدول-العربية-لوقف-إطلاق-النار-في-الشرق-الأوسط--1112115050.html
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتنسيق مع الدول العربية لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو مستعدة للتنسيق الوثيق مع الدول العربية بهدف الوقف الفوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط.
2026-03-30T17:06+0000
روسيا
روسيا والعالم العربي
العالم العربي
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت الوزارة في بيان عقب مؤتمر عبر تقنية الفيديو، لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزراء خارجية دول الخليج: "تم التأكيد على الالتزام الراسخ بالتنسيق الوثيق مع الشركاء العرب، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، بهدف المساعدة في الوقف السريع لإطلاق النار ومنع اتساع رقعة الصراع جغرافيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وقالت الوزارة في بيان عقب مؤتمر عبر تقنية الفيديو، لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزراء خارجية دول الخليج: "تم التأكيد على الالتزام الراسخ بالتنسيق الوثيق مع الشركاء العرب، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، بهدف المساعدة في الوقف السريع لإطلاق النار ومنع اتساع رقعة الصراع جغرافيا".
كما أشارت الأطراف إلى ضرورة تطوير "آليات واضحة للتعاون" من أجل إرساء استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط.
وأضافت الخارجية: "أكد سيرغي لافروف أن تسوية النزاع، الذي يعود سببه الأساسي إلى العدوان غير المبرر والعبثي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، مع المراعاة غير المشروطة للمصالح المشروعة
لجميع دول المنطقة".
وأشارت إلى أن روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية التي تجلب الدمار والمعاناة للمدنيين.
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".