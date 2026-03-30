فرنسا تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الحوادث التي تتعرض لها اليونيفيل
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الإثنين، أنه طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ في أعقاب "الحوادث الخطيرة" التي تتعرض لها...
2026-03-30T20:50+0000
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الإثنين، أنه طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ في أعقاب "الحوادث الخطيرة" التي تتعرض لها قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".
وقال وزير الخارجية الفرنسي في بيان، على منصة "إكس": إنه "بعد الحوادث الخطيرة للغاية التي تعرض لها قوات حفظ السلام اليونيفيل، طلبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضاف: أن "فرنسا تدين بشدة إطلاق النار الذي قتل جندي حفظ سلام إندونيسيا تابع لليونيفيل في 29 آذار/ مارس، وإصابة ثلاثة جنود آخرين من اليونيفيل، بالإضافة إلى الانفجار الذي أودى بحياة اثنين من قوات حفظ السلام الإندونيسية الأخرى اليوم 30 آذار/ مارس، وإصابة جنديين آخرين"
وأشار إلى أن "مثل هذه الهجمات بالقرب من مواقع قوات حفظ السلام في لبنان غير مقبولة وغير مبررة".
وأعلنت قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، اليوم الإثنين، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في حادث مأساوي بجنوب لبنان إثر انفجار مجهول المصدر دمر آليتهم .
وقالت قوات اليونيفيل في بيان: "قُتل جنديان من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل اليوم في حادث مأساوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان. وأُصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، كما أُصيب رابع بجروح. هذا هو الحادث المميت الثاني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. نؤكد مجدداً أنه لا ينبغي لأحد أن يموت خلال عمله في خدمة السلام".
وشددت قوات اليونيفيل على "ضرورة التزام جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي وممتلكات الأمم المتحدة في جميع الأوقات، بما في ذلك تجنب أي أعمال قد تُعرّض جنود حفظ السلام للخطر. تُعدّ الهجمات المتعمدة على جنود حفظ السلام انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب" .