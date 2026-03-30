قوات اليونيفيل تعلن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في حادث مأساوي جنوبي لبنان
قوات اليونيفيل تعلن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في حادث مأساوي جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، اليوم الاثنين، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في حادث مأساوي بجنوب لبنان إثر انفجار مجهول المصدر دمّر...
2026-03-30T17:25+0000
2026-03-30T17:25+0000
2026-03-30T17:25+0000
وقالت قوات اليونيفيل في بيان: "قُتل جنديان من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل اليوم في حادث مأساوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان. وأُصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، كما أُصيب رابع بجروح. هذا هو الحادث المميت الثاني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. نؤكد مجدداً أنه لا ينبغي لأحد أن يموت خلال عمله في خدمة السلام".وشددت قوات اليونيفيل على "ضرورة التزام جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي وممتلكات الأمم المتحدة في جميع الأوقات، بما في ذلك تجنب أي أعمال قد تُعرّض جنود حفظ السلام للخطر. تُعدّ الهجمات المتعمدة على جنود حفظ السلام انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب" .ورأت اليونيفل في بيان لها، في وقت سابق من اليوم، أنه لا ينبغي لأي إنسان أن يفقد حياته وهو يخدم قضية السلام.وأشارت أنها لا نعرف حتى الآن مصدر المقذوف. وقد بدأت تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث. وجددت الدعوة لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد وممتلكات الأمم المتحدة في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تُعرّض جنود حفظ السلام للخطر.وختم البيان" لقد أُزهقت أرواح كثيرة من كلا الجانبين خلال هذا النزاع. لا يوجد حل عسكريّاً، ويجب وضع حد للعنف".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, لبنان
العالم العربي, العالم, لبنان
قوات اليونيفيل تعلن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في حادث مأساوي جنوبي لبنان
أعلنت قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، اليوم الاثنين، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في حادث مأساوي بجنوب لبنان إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم .
وقالت قوات اليونيفيل في بيان: "قُتل جنديان من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل اليوم في حادث مأساوي بجنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بني حيان. وأُصيب جندي ثالث بجروح خطيرة، كما أُصيب رابع بجروح. هذا هو الحادث المميت الثاني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. نؤكد مجدداً أنه لا ينبغي لأحد أن يموت خلال عمله في خدمة السلام".
وشددت قوات اليونيفيل على "ضرورة التزام جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي وممتلكات الأمم المتحدة في جميع الأوقات، بما في ذلك تجنب أي أعمال قد تُعرّض جنود حفظ السلام للخطر. تُعدّ الهجمات المتعمدة على جنود حفظ السلام انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب" .
ورأت اليونيفل في بيان لها، في وقت سابق من اليوم، أنه لا ينبغي لأي إنسان أن يفقد حياته وهو يخدم قضية السلام.
وأشارت أنها لا نعرف حتى الآن مصدر المقذوف. وقد بدأت تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث.
وجددت الدعوة لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد وممتلكات الأمم المتحدة في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تُعرّض جنود حفظ السلام للخطر.
وأكدت أن الهجمات المتعمّدة على جنود حفظ السلام تُعدّ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
وختم البيان" لقد أُزهقت أرواح كثيرة من كلا الجانبين خلال هذا النزاع. لا يوجد حل عسكريّاً، ويجب وضع حد للعنف".