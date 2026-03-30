https://sarabic.ae/20260330/لافروف-يبحث-مع-وزراء-خارجية-دول-الخليج-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1112114317.html
لافروف يبحث مع وزراء خارجية دول الخليج التصعيد في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي التصعيد في المنطقة. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948318_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_19954da954cb45b7e04a53cdc2cfeec6.jpg
https://sarabic.ae/20260330/عراقجي-أي-عمل-استفزازي-في-مضيق-هرمز-سيؤدي-إلى-تعقيد-الأمور-1112110046.html
الولايات المتحدة الأمريكية
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948318_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_623f509378a76d7c0b368f79ece4dc7e.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "اليوم 30 آذار/مارس، عُقد اجتماع عبر تقنية الفيديو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى تبادل معمق لوجهات النظر في إطار جماعي بشأن التصعيد العسكري والسياسي غير المسبوق في منطقة الخليج والمستمر منذ أكثر من شهر".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن حل النزاع في منطقة الخليج لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "أكد سيرغي لافروف أن تسوية النزاع، الذي يعود سببه الأساسي إلى العدوان غير المبرر والعبثي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، مع المراعاة غير المشروطة للمصالح المشروعة لجميع دول المنطقة".
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدعو جميع أطراف النزاع في الخليج العربي إلى حلّ الوضع بأقرب وقت ممكن عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
وقالت زاخاروفا في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "تدعو روسيا بقوة إلى إنهاء الأعمال العدائية سريعاً والعودة إلى الحل السياسي والدبلوماسي. وندعو باستمرار جميع أطراف النزاع إلى الامتناع عن أي هجمات على أهداف مدنية".
وأضاف البيان الذي نشرته زاخاروفا، أن روسيا "تدين بشدة الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة مجهولة على مقر إقامة رئيس إقليم كردستان العراق، والذي كان يهدف إلى توسيع النطاق الجغرافي لأزمة عسكرية سياسية غير مسبوقة في حجمها وتدميرها".