لافروف يبحث مع وزراء خارجية دول الخليج التصعيد في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي التصعيد في المنطقة. 30.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-30T16:32+0000

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "اليوم 30 آذار/مارس، عُقد اجتماع عبر تقنية الفيديو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى تبادل معمق لوجهات النظر في إطار جماعي بشأن التصعيد العسكري والسياسي غير المسبوق في منطقة الخليج والمستمر منذ أكثر من شهر".وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "أكد سيرغي لافروف أن تسوية النزاع، الذي يعود سببه الأساسي إلى العدوان غير المبرر والعبثي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، مع المراعاة غير المشروطة للمصالح المشروعة لجميع دول المنطقة". وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدعو جميع أطراف النزاع في الخليج العربي إلى حلّ الوضع بأقرب وقت ممكن عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. وأضاف البيان الذي نشرته زاخاروفا، أن روسيا "تدين بشدة الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة مجهولة على مقر إقامة رئيس إقليم كردستان العراق، والذي كان يهدف إلى توسيع النطاق الجغرافي لأزمة عسكرية سياسية غير مسبوقة في حجمها وتدميرها".

https://sarabic.ae/20260330/عراقجي-أي-عمل-استفزازي-في-مضيق-هرمز-سيؤدي-إلى-تعقيد-الأمور-1112110046.html

