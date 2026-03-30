مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
سبوتنيك عربي
أعاد تقرير نشرته وسائل إعلام غربية فتح ملف "أسرار هضبة الجيزة" المثير للجدل، متحدثًا عن أدلة جديدة قد تشير إلى وجود تمثال ثانٍ لأبو الهول مدفون منذ آلاف... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T12:59+0000
2026-03-30T12:59+0000
2026-03-30T12:59+0000
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر.. هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
سبوتنيك عربي
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر.. هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
واستند التقرير إلى ما طرحه الباحث الإيطالي، فيليبو بيوندي، الذي أكد أن فريقه البحثي، بات "أقرب من أي وقت مضى" لتحديد موقع التمثال الثاني، مستندًا إلى ما وصفه بـ"تناظر هندسي مذهل" بين الأهرامات وتمثال أبو الهول الحالي.وأضاف أن "الادعاء بوجود أبو الهول آخر هو تكرار لشائعات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، عن أنفاق وكنوز تحت أبو الهول، وقد أجرى علماء آثار عام 1937 حفرا في رأسه ووجدوا كتلة صخرية طبيعية فقط".وأضاف أنه "خلص إلى نظرية أبو الهول الثاني التي تقول بوجود بقايا حجر منحوت في المكان الذي سمي قديما "حر إم أخت" (حورس في الأفق) وهو الاسم القديم لأبو الهول".
جيهان لطفي سليمان
جيهان لطفي سليمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أعاد تقرير نشرته وسائل إعلام غربية فتح ملف "أسرار هضبة الجيزة" المثير للجدل، متحدثًا عن أدلة جديدة قد تشير إلى وجود تمثال ثانٍ لأبو الهول مدفون منذ آلاف السنين.
واستند التقرير إلى ما طرحه الباحث الإيطالي، فيليبو بيوندي، الذي أكد أن فريقه البحثي، بات "أقرب من أي وقت مضى" لتحديد موقع التمثال الثاني، مستندًا إلى ما وصفه بـ"تناظر هندسي مذهل" بين الأهرامات وتمثال أبو الهول الحالي.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، وصف عالم المصريات والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للأثار، د. مصطفى وزيري، ما قاله الباحث الإيطالي بأنه "مزاعم تتكرر دوريا،، مثل ادعاء بناء الكائنات الفضائية للأهرامات، الذي أثبت العلم عكسه ببردية وادي الجرف".
وأضاف أن "الادعاء بوجود أبو الهول آخر هو تكرار لشائعات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، عن أنفاق وكنوز تحت أبو الهول، وقد أجرى علماء آثار عام 1937 حفرا في رأسه ووجدوا كتلة صخرية طبيعية فقط".
في المقابل، قال المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات، د. بسام الشماع في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه أطلق "حملة علمية في 1998 بعنوان (أبو الهول الثاني) في مصر وبريطانيا وأمريكا، مستندًا إلى نقوش هيروغليفية وصور حرارية من قمر "ناسا" الصناعي أظهرت بقعة صفراء خلف معبد الوادي، على عمق 4 أمتار تقريباً، موازية لأبو الهول الحالي".
وأضاف أنه "خلص إلى نظرية أبو الهول الثاني التي تقول بوجود بقايا حجر منحوت في المكان الذي سمي قديما "حر إم أخت" (حورس في الأفق) وهو الاسم القديم لأبو الهول".