https://sarabic.ae/20260331/ابتكار-روسي-ألياف-بصرية-بأقل-فقد-للطاقة-على-الإطلاق؟-1112153286.html

ابتكار روسي: ألياف بصرية بأقل فقد للطاقة على الإطلاق؟

سبوتنيك عربي

طور علماء روس أليافاً من الكالكوجينيد بفقد غير مسبوق يبلغ 0.56 ديسيبل/متر، ما يتيح توصيل الليزر بدقة عالية في الجراحة والصناعة، ويتغلب هذا الإنجاز على مشكلة... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T17:19+0000

علوم

العالم

جامعات روسية

الابتكارات الروسية

ليزر

ألياف ضوئية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102047/44/1020474442_0:66:1363:833_1920x0_80_0_0_270ddf6127bf5ea33cb8f15f68f83888.jpg

تُعد الألياف البصرية بمثابة النسيج الموصل في عالم التكنولوجيا. تحمل هذه الخيوط الزجاجية الرقيقة إشارات الضوء عبر مسافات شاسعة، ما يُتيح الإنترنت السلكي والتلفزيون ونقل البيانات بشكل آمن. كما تعتمد أجهزة الليزر الطبية المستخدمة في جراحات العيون والأعصاب الدقيقة على الألياف البصرية التي تنقل الأشعة تحت الحمراء.إلا أن الألياف البصرية التقليدية تعاني من عيب رئيسي: فقد كبير للطاقة، ما يُضعف الإشعاع المنقول، حسب ماورد في بوابة روسيا العلمية "ساينتيفيك.روسيا"، ونورد في مايلي أهم ماجاء حول الموضوع.وأشار الدكتور ألكسندر بافلوفيتش فيلموزوف، الباحث الرئيسي ومدير المشروع، إلى أن الألياف البصرية تُغني عن أنظمة المرايا المعقدة والضخمة أثناء جراحات الليزر، ما يُحسّن سلامة العمليات الجراحية. في هذا المجال، يوجد طلب كبير على الألياف الضوئية لنقل الإشعاع بأطوال موجية تبلغ 9.3 و10.6 ميكرومتر، وهي أطوال موجية شائعة الاستخدام في الصناعة.وأوضح قائلاً: "يُحدد الفقد الضوئي للألياف الضوئية قدرتها على نقل الإشعاع (الضوء). فكلما انخفضت هذه القيمة، كان انتشار الإشعاع عبر الألياف أفضل. وهذا يسمح بتوصيل شعاع ليزر قوي بدقة من المصدر إلى المنطقة المستهدفة (مثل العضو الذي تُجرى عليه العملية الجراحية) مع أدنى حد من فقد الطاقة".أشار فيلموزوف إلى أن الشوائب البلورية تتشكل في الألياف لعدة أسباب. تضمن نهج الباحثين لتحسين الألياف البصرية ثلاث مراحل متتالية. وأشار الدكتور فيلموزوف إلى أن "يوديد الفضة معروف منذ زمن طويل بأنه أحد أفضل المثبتات لزجاج تيلوريد الجرمانيوم". كان الهدف الرئيسي لفريق البحث هو تحديد التركيز الأمثل لهذه المادة المضافة. تطلّب هذا العمل جهدًا كبيرًا، إذ درس الباحثون خصائص أكثر من 25 تركيبة زجاجية دراسةً معمقة، ونُشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة "المواد البصرية".وأوضح فيلموزوف قائلًا: "هذه التقنية المحسنة معروفة عمومًا منذ فترة، ولكن لم يسبق استخدامها في إنتاج زجاج الكالكوجينيد". تتضمن هذه الطريقة تمرير مركب شديد التطاير (يوديد الجرمانيوم) فوق مادة غير متطايرة (الفضة في هذه الحالة) عند درجة حرارة عالية، ما يؤدي إلى تكوين مركب وسيط ذي تطاير متزايد. يتبخر هذا المركب الوسيط من الأمبولة الأصلية إلى مفاعل، حيث تُحافظ على درجة حرارة منخفضة. في المفاعل، يُعاد تحويل المركب الوسيط إلى المادة الأصلية غير المتطايرة. تُسمى هذه العملية بالنقل الكيميائي. في هذه الحالة، لا تنتقل الشوائب وتبقى في الأمبولة الأصلية.وأشار فيلموزوف إلى أن الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة ليست جديدة، ولكنها ذُكرت في ورقة بحثية واحدة فقط لباحثين أجانب، نُشرت منذ أكثر من 30 عاماً. وقد صمم فريقنا البحثي بشكل مستقل جهازاً لتطبيق هذه الطريقة، وحسّن معاييره لتناسب تركيبات زجاجية محددة. وأضاف: "هذا مكّننا من تصنيع ألياف ضوئية بنجاح بأقل فقد ضوئي سُجّل على الإطلاق".وفي أطوال موجية أخرى، بين 7.2 و10.9 ميكرومتر، كان الفقد الضوئي في المادة منخفضًا بشكل ملحوظ أيضًا: أقل من 1 ديسيبل/متر. وبلغ الحد الأدنى للفقد الذي تم تحقيقه باستخدام الليف الجديد 0.56 ديسيبل/متر، أي أقل بخمس مرات من الأرقام القياسية السابقة. إنه رقم قياسي!لا تكمن أهمية هذا الاكتشاف في الألياف الضوئية التي حطمت الأرقام القياسية فحسب، بل أيضًا في حقيقة أن الباحثين أشاروا إلى أن عملهم ساعدهم في تحديد طرق ستؤدي إلى تطوير الألياف الضوئية في المستقبل.أشار فيلموزوف إلى أن "أحد أهم تطبيقات الألياف الضوئية هو إنتاج أجهزة الاستشعار الضوئية، وهي أجهزة قادرة على تحديد التركيب الكيميائي للمواد. ويمكن استخدام هذه الأجهزة في مجالات عديدة، بدءًا من تحديد فعالية المضادات الحيوية وصولًا إلى تقييم جودة البنزين أو زيت المحركات في السيارات". سيخضع هذا النوع الجديد من الألياف الضوئية لاختبارات في مرافق ليزر حقيقية مستقبلًا.تشمل خطط البحث المستقبلية تعزيز استقرار الزجاج ضد التبلور بإضافة عنصر جديد، وهو الغاليوم، ما سيقلل من فقدان الضوء في الألياف، وقد حصل الفريق على منحة من المؤسسة الروسية للعلوم وحكومة منطقة نيجني نوفغورود (رقم 25-13-20046) لهذا البحث.طباعة الأجزاء البشرية في روسيا... ثورة طبية تنقذ حياة الإنسان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

