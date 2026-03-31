بوتين: روسيا تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل العابر
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تمتلك إمكانيات هائلة في مجالي اللوجستيات والنقل العابر (الترانزيت). 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T12:51+0000
وقال بوتين في كلمة عبر تقنية الفيديو، خلال افتتاح عدد من مرافق النقل: "أود أن أؤكد مرة أخرى: روسيا تمتلك إمكانيات هائلة في مجالي اللوجستيات والنقل العابر". وذكر:وأضاف بوتين: "سنعمل على تعزيز أمن واستدامة الملاحة على مسارات الطريق البحري الشمالي وممر النقل عبر القطب الشمالي بأكمله".وقال، خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال: "على الرغم من الصعوبات الموضوعية والقيود المصطنعة المفروضة على بلادنا، تمكنا من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق ديناميكيات مستقرة ومعدلات للتضخم والبطالة يمكن التنبؤ بها".
وقال بوتين في كلمة عبر تقنية الفيديو، خلال افتتاح عدد من مرافق النقل: "أود أن أؤكد مرة أخرى: روسيا تمتلك إمكانيات هائلة في مجالي اللوجستيات والنقل العابر". وذكر:
روسيا ستعمل على تعزيز أمن واستقرار الملاحة عبر الطريق البحري الشمالي.
وأضاف بوتين: "سنعمل على تعزيز أمن واستدامة الملاحة على مسارات الطريق البحري الشمالي وممر النقل عبر القطب الشمالي بأكمله".
وصرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، بأن روسيا تمكنت رغم الصعوبات والقيود المفروضة عليها من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي.
وقال، خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال: "على الرغم من الصعوبات الموضوعية والقيود المصطنعة المفروضة على بلادنا، تمكنا من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق ديناميكيات مستقرة ومعدلات للتضخم والبطالة يمكن التنبؤ بها".