تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
بوتين يصدر مرسوما بتمديد فترة دفع قيمة الغاز الروسي بالروبل للأجانب
بوتين يصدر مرسوما بتمديد فترة دفع قيمة الغاز الروسي بالروبل للأجانب

10:04 GMT 31.03.2026
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا يقضي بتمديد الترخيص للأجانب بدفع قيمة الغاز الروسي بالروبل، وليس عبر بنك "غازبروم بنك"، بل عبر بنوك أخرى.
في وقت سابق، كان مقررًا أن تنتهي فترة الترخيص في 1 أبريل/نيسان 2026.

ووفقا للمرسوم الجديد رقم 895، جرت التعديلات على المرسوم السابق رقم 172 "حول النظام الخاص لتنفيذ الالتزامات من طرف المستهلكين الأجانب أمام موردين الغاز الروس"، في 31 مارس/آذار 2022.

وأشار المرسوم الجديد إلى أن مستهلكي الغاز الروسي من البلدان غير الصديقة يمكن أن يدفعوا بالروبل عبر مؤسسات الائتمان الروسية الأخرى إلى جانب "غازبروم بنك"، حتى 1 يوليو/تموز 2026.
بوتين يوقع قانونا حول المساعدة المجانية للاجئين
بوتين يوقع قانونا حول المساعدة المجانية للاجئين
23 مارس, 15:53 GMT
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين الماضي، قانونا يسمح بتقديم المساعدة المجانية للاجئين والمهجرين.
ويمنح القانون الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية للأفراد الذين يتقدمون بطلبات للاعتراف بهم أو الذين تم الاعتراف بهم كمهجرين قسريين أو لاجئين أو الذين حصلوا على لجوء مؤقت في روسيا، إذا تقدموا بطلبات لتوفير تدابير الدعم الاجتماعي أو الاعتراف بهم كمهجرين قسريين أو لاجئين أو الحصول على اللجوء المؤقت في روسيا، أو الحصول على الجنسية الروسية.
فوتشيتش يعرب عن امتنانه لبوتين على استمرار إمدادات الغاز الروسي
خبير: روسيا المنتج الأول للنفط والغاز والمساهم الأكبر في سوق الطاقة بآسيا
