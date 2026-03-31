بوتين يصدر مرسوما بتمديد فترة دفع قيمة الغاز الروسي بالروبل للأجانب
2026-03-31T10:04+0000
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا يقضي بتمديد الترخيص للأجانب بدفع قيمة الغاز الروسي بالروبل، وليس عبر بنك "غازبروم بنك"، بل عبر بنوك أخرى.
في وقت سابق، كان مقررًا أن تنتهي فترة الترخيص في 1 أبريل/نيسان 2026.
ووفقا للمرسوم الجديد رقم 895، جرت التعديلات على المرسوم السابق رقم 172 "حول النظام الخاص لتنفيذ الالتزامات من طرف المستهلكين الأجانب أمام موردين الغاز الروس"، في 31 مارس/آذار 2022.
وأشار المرسوم الجديد إلى أن مستهلكي الغاز الروسي من البلدان غير الصديقة يمكن أن يدفعوا بالروبل عبر مؤسسات الائتمان الروسية الأخرى إلى جانب "غازبروم بنك"، حتى 1 يوليو/تموز 2026.
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين الماضي، قانونا يسمح بتقديم المساعدة المجانية للاجئين والمهجرين.
ويمنح القانون الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية للأفراد الذين يتقدمون بطلبات للاعتراف بهم أو الذين تم الاعتراف بهم كمهجرين قسريين أو لاجئين أو الذين حصلوا على لجوء مؤقت في روسيا، إذا تقدموا بطلبات لتوفير تدابير الدعم الاجتماعي أو الاعتراف بهم كمهجرين قسريين أو لاجئين أو الحصول على اللجوء المؤقت في روسيا، أو الحصول على الجنسية الروسية.