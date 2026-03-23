https://sarabic.ae/20260323/بوتين-يوقع-قانونا-حول-المساعدة-المجانية-للاجئين-1111838184.html
بوتين يوقع قانونا حول المساعدة المجانية للاجئين
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونا يسمح بتقديم المساعدة المجانية للاجئين والمهجرين. 23.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110578850_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_ca19d8135dec5cf5ed1ea0265bcc19d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110578850_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_6c8af923dcdbe994782e8593a4acb797.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونا يسمح بتقديم المساعدة المجانية للاجئين والمهجرين.
ويمنح القانون الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية الأفراد الذين يتقدمون بطلبات للاعتراف بهم أو الذين تم الاعتراف بهم كمهجرين قسريين أو لاجئين أو الذين حصلوا على لجوء مؤقت في روسيا، إذا تقدموا بطلبات لتوفير تدابير الدعم الاجتماعي أو الاعتراف بهم كمهجرين قسريين أو لاجئين أو الحصول على اللجوء المؤقت في روسيا، أو الحصول على الجنسية الروسية.
ويوسّع القانون صلاحيات المكاتب القانونية الحكومية والمحامين حول تمثيل المصالح لدى هذه الفئة من المواطنين أمام القضاء وكذلك عند النظر في النزاعات المتعلقة بإقرار الوقائع ذات الأهمية القانونية، واستعادة الوثائق المفقودة الضرورية للحصول على الدعم الاجتماعي، والاعتراف بهم كمهجرين قسريين أو لاجئين أو الحصول على لجوء مؤقت في روسيا أو الحصول على الجنسية الروسية.