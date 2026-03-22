بوتين يؤكد في رسالة لبزشكيان أن روسيا ستظل صديقة وشريكة موثوقة لإيران
أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في رسالة لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أن روسيا ستظل صديقة وشريكة موثوقة لإيران في...
17:20 GMT 22.03.2026 (تم التحديث: 17:30 GMT 22.03.2026)
أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في رسالة لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أن روسيا ستظل صديقة وشريكة موثوقة لإيران في هذه الفترة الصعبة.
وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية: "في رسالة إلى بزشكيان، أكد الرئيس الروسي أن موسكو تظل صديقا وفيا وشريكا موثوقا لطهران في هذه الأوقات العصيبة".
وأضاف البيان أن "بوتين أعرب عن أمله في أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه المحن الصعبة بكرامة".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.