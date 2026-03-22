بوتين يؤكد في رسالة لبزشكيان أن روسيا ستظل صديقة وشريكة موثوقة لإيران

بوتين يؤكد في رسالة لبزشكيان أن روسيا ستظل صديقة وشريكة موثوقة لإيران

سبوتنيك عربي

أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في رسالة لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أن روسيا ستظل صديقة وشريكة موثوقة لإيران في... 22.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-22T17:20+0000

2026-03-22T17:20+0000

2026-03-22T17:30+0000

وجاء في بيان الرئاسة الإيرانية: "في رسالة إلى بزشكيان، أكد الرئيس الروسي أن موسكو تظل صديقا وفيا وشريكا موثوقا لطهران في هذه الأوقات العصيبة".وأضاف البيان أن "بوتين أعرب عن أمله في أن يتجاوز الشعب الإيراني هذه المحن الصعبة بكرامة".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.بزشكيان: مضيق هرمز مفتوح للجميع إلا من ينتهك أرضناقرقاش: "عدوان إيران" يجعل الخطر الإيراني محورا رئيسا في الفكر الاستراتيجي الخليجي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا