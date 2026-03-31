تصويت... برأيك هل بدأ العد التنازلي لتفكك حلف الـ"ناتو" بعد تصريحات ترامب حول الدول الأوروبية؟
سبوتنيك عربي
أعادت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسليط الضوء على مستقبل التحالفات الغربية، وعلى رأسها حلف الـ"ناتو"، فاللهجة الحادة تجاه الدول الأوروبية،... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
أعادت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسليط الضوء على مستقبل التحالفات الغربية، وعلى رأسها حلف الـ"ناتو"، فاللهجة الحادة تجاه الدول الأوروبية، وربط الدعم الأمريكي بمواقف سياسية وعسكرية محددة، تفتح باب التساؤلات حول مدى تماسك الحلف في ظل تباين الأولويات بين ضفتي "الأطلسي".
وتأتي هذه التصريحات في سياق يتسم أصلا بوجود تباينات داخل الحلف، سواء في ما يتعلق بملفات الدفاع المشترك أو إدارة الأزمات الدولية، وهو ما يعزز فرضية أن الانقسامات لم تعد خفية كما في السابق.
وبينما يرى مراقبون أن الخطاب التصعيدي قد يدفع بعض الدول الأوروبية إلى إعادة التفكير في خياراتها الاستراتيجية، خصوصا في ظل مخاوف من تقلب المواقف الأمريكية، يعتبر آخرون أن الـ"ناتو" يمتلك من المؤسسات والروابط العسكرية والسياسية ما يجعله قادرا على امتصاص مثل هذه الهزات، وأن ما يجري لا يتجاوز كونه ضغطا سياسيا لإعادة ترتيب الأدوار داخل الحلف، دون أن يصل إلى حد التفكك الفعلي في المدى القريب.
وكان ترامب دعا الدول التي تعاني من نقص في وقود الطائرات بسبب التوترات في مضيق هرمز، مثل بريطانيا، إلى شراء الوقود من الولايات المتحدة
، كما حثّ تلك الدول على "التحلي بالشجاعة" والتحرك للحصول على النفط بنفسها، بما في ذلك السيطرة على المضيق، مؤكدا أن بلاده لن تقدم بعد الآن المساعدة لحماية مصالح الدول التي ترفض دعم العملية العسكرية ضد إيران.
برأيك هل بدأ العد التنازلي لتفكك حلف الـ"ناتو" بعد تصريحات ترامب الأخيرة حول الدول الأوروبية؟