تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
ترامب للدول التي تعاني نقصا في الوقود: اذهبوا لمضيق هرمز واحصلوا على النفط بأنفسكم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن "إيران تعرضت لتدمير كبير"، معتبرًا أن "الجزء الأصعب قد انتهى" في سياق التصعيد الجاري. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
12:15 GMT 31.03.2026 (تم التحديث: 12:24 GMT 31.03.2026)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن "إيران تعرضت لتدمير كبير"، معتبرًا أن "الجزء الأصعب قد انتهى" في سياق التصعيد الجاري.
وفيما يتعلق بأزمة الطاقة، دعا ترامب الدول التي تعاني من نقص في وقود الطائرات بسبب التوترات في مضيق هرمز، مثل بريطانيا، إلى شراء الوقود من الولايات المتحدة.
كما حثّ تلك الدول على "التحلي بالشجاعة" والتحرك للحصول على النفط بنفسها، بما في ذلك السيطرة على المضيق، مؤكدًا أن على الدول المتضررة تأمين احتياجاتها بشكل مستقل.
وأضاف أن الولايات المتحدة "لن تكون موجودة لمساعدة الدول التي تعاني نقصًا في الوقود"، في إشارة إلى ضرورة اعتماد الدول على نفسها في مواجهة الأزمة الحالية.
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
