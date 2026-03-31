بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس المصري
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
2026-03-31T10:08+0000
https://sarabic.ae/20260325/وزير-الخارجية-المصري-يتحدث-عن-دور-بلاده-لخفض-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1111920130.html
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضاف البيان: "لقد تمت مناقشة الوضع الذي تطور نتيجة التصعيد غير المسبوق للصراع في الشرق الأوسط بالتفصيل. وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية والتوصل إلى اتفاقات سياسية ودبلوماسية، مع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة دون قيد أو شرط".
وتابع: "تم أيضا تبادل مفصل للآراء حول قضايا الساعة للعلاقات الثنائية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع استثمارية واسعة النطاق في مجالات الطاقة والصناعة".
وأشار الرئيسان إلى الوتيرة المتسارعة الشاملة للتعاون الروسي المصري المتعدد الأوجه.
وفي وقت سابق، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال مشاركته الرئيس الروسي عبر تقنية الفيديو حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشاركته في مراسم تركيب الوعاء الخاص بالمفاعل النووي الأول في محطة الضبعة النووية.
ووقّعت روسيا
ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.