تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس المصري
بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس المصري
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف البيان: "لقد تمت مناقشة الوضع الذي تطور نتيجة التصعيد غير المسبوق للصراع في الشرق الأوسط بالتفصيل. وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية والتوصل إلى اتفاقات سياسية ودبلوماسية، مع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة دون قيد أو شرط".وتابع: "تم أيضا تبادل مفصل للآراء حول قضايا الساعة للعلاقات الثنائية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع استثمارية واسعة النطاق في مجالات الطاقة والصناعة". وفي وقت سابق، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال مشاركته الرئيس الروسي عبر تقنية الفيديو حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشاركته في مراسم تركيب الوعاء الخاص بالمفاعل النووي الأول في محطة الضبعة النووية.ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.
مصر, فلاديمير بوتين
مصر, فلاديمير بوتين

بوتين يجري محادثة هاتفية مع الرئيس المصري

09:48 GMT 31.03.2026 (تم التحديث: 10:08 GMT 31.03.2026)
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأضاف البيان: "لقد تمت مناقشة الوضع الذي تطور نتيجة التصعيد غير المسبوق للصراع في الشرق الأوسط بالتفصيل. وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية والتوصل إلى اتفاقات سياسية ودبلوماسية، مع مراعاة مصالح جميع دول المنطقة دون قيد أو شرط".
وتابع: "تم أيضا تبادل مفصل للآراء حول قضايا الساعة للعلاقات الثنائية، بما في ذلك تنفيذ مشاريع استثمارية واسعة النطاق في مجالات الطاقة والصناعة".

وأشار الرئيسان إلى الوتيرة المتسارعة الشاملة للتعاون الروسي المصري المتعدد الأوجه.

وزير الدولة للإعلام في مصر، ضياء رشوان، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ي لقاء مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
وزير الخارجية المصري يتحدث عن دور بلاده لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
25 مارس, 14:40 GMT
وفي وقت سابق، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال مشاركته الرئيس الروسي عبر تقنية الفيديو حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشاركته في مراسم تركيب الوعاء الخاص بالمفاعل النووي الأول في محطة الضبعة النووية.
ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.
السيسي: أقول لترامب لا أحد غيرك يستطيع إيقاف الحرب في منطقتنا
