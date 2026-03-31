سياسي يمني يكشف لـ"سبوتنيك" الرسائل التي تحملها مشاركة صنعاء في الحرب الإيرانية ضد أمريكا وإسرائيل
حذر اللواء عبد الله الجفري، عضو مجلس الشورى في العاصمة اليمنية صنعاء، من التمادي في تنفيذ مخططات الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، وأن اليمن لن يقف... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T19:10+0000
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة اليمنية أصدرت بيانًا قبل يومين، أكدت فيه الوقوف إلى جانب جمهورية إيران الإسلامية، وأدانت العدوان الإسرائيلي-الأمريكي على إيران.وأضاف الجفري: "نحن جزء من محور المقاومة، الذي تربطنا به علاقات إسلامية وأخوية ودينية، وأيضًا أهداف استراتيجية في إطار الحماية والأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وبالتالي، إذا تم العدوان على أي دولة مسلمة في المنطقة، لن نقف مكتوفي الأيدي، انطلاقًا من مشروعنا ومنهجيتنا القرآنية وأهداف ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر/أيلول، التي تتجاوز حدود الجغرافيا والمواجهة لإعلاء كلمة الحق ونصرة المستضعفين، كما تم في معركة طوفان الأقصى مع أبناء الشعب الفلسطيني".واستطرد: "خلال حرب طوفان الأقصى تم اتخاذ قرارات شجاعة، وتمت المواجهة مع حاملات الطائرات الأمريكية، ومع أمريكا والمملكة المتحدة البريطانية، وكذلك مع إسرائيل، وبالتالي، خرجت أمريكا من هذه المعركة بوساطة إقليمية، وتركت الكيان الإسرائيلي في قارعة الطريق، واليوم أعتقد أن أمريكا ستترك الكيان الإسرائيلي في قارعة الطريق".وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن اليمن جزء من محور المقاومة، وجزء من هذه المنطقة التي تُحاك ضدها المؤامرة الدولية، التي تقودها أمريكا وإسرائيل بأهدافها وأبعادها التاريخية للسيطرة والهيمنة على كل المقدرات، وتنفيذ مشروع ما يسمى بـ"صفقة القرن" و"الشرق الأوسط الجديد" من النيل حتى الفرات.وقال الجفري: "قد يكون بيان القوات المسلحة اليمنية قد أتى متأخرًا بعد هذا العدوان على إيران، لكن هناك ترتيبات وحسابات وقيادة مشتركة، وهي التي تحدد هذه القرارات بالدخول والمواجهة مع الكيان الإسرائيلي، كما تم إدخال حزب الله في إطار المواجهة والتصدي لهذا الكيان، وكذلك الحشد الشعبي، نحن جزء من أبناء هذه المنطقة ومن محور المقاومة، وبالتالي نحن سنواجه إسرائيل وأمريكا وغيرهم".ولفت عضو الشورى، إلى أن، أمريكا وأعوانها يريدون إضعاف إيران، وأن يظل الكيان الإسرائيلي هو المهيمن والمسيطر في المنطقة، وهو من يمتلك الأسلحة النووية، إضافة إلى امتلاكه أحدث العتاد العسكري.وفيما يخص تأثير دخول صنعاء في هذه المعركة، يقول الجفري، إن اليمن دخلت وحددت موقفها بوضوح، وهو وقف العدوان على إيران، وعدم تكرار الاعتداء، والدفع نحو المباحثات السياسية والحلول الدبلوماسية التي تقودها بعض الدول الإقليمية، وكان بيان وزارة الدفاع اليمنية واضحًا بأننا لن نتوقف حتى يتوقف هذا العدوان على إيران، كما أكد ضرورة تنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الإنسانية لقطاع غزة، ورفع الحصار عن الشعب اليمني الذي دخل عامه الثاني عشر.وعلى المسار العسكري، يرى الجفري، أن دخول اليمن بجانب إيران يحمل رسالة واضحة لكل من يفكر في الانضمام إلى هذا العدوان، بأن اليمن على أتم الاستعداد، وأن هناك خيارات متعددة ومؤلمة، ونحن قادرون على تغيير المعادلة في المنطقة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
حذر اللواء عبد الله الجفري، عضو مجلس الشورى في العاصمة اليمنية صنعاء، من التمادي في تنفيذ مخططات الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، وأن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمامها، مشيرًا إلى أن أمريكا سوف تترك إسرائيل على قارعة الطريق كما تركتها المرة السابقة إبان حرب غزة.
