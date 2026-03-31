https://sarabic.ae/20260331/سياسي-يمني-يكشف-لـسبوتنيك-الرسائل-التي-تحملها-مشاركة-صنعاء-في-الحرب-الإيرانية-ضد-أمريكا-وإسرائيل-1112157151.html

سياسي يمني يكشف لـ"سبوتنيك" الرسائل التي تحملها مشاركة صنعاء في الحرب الإيرانية ضد أمريكا وإسرائيل

سياسي يمني يكشف لـ"سبوتنيك" الرسائل التي تحملها مشاركة صنعاء في الحرب الإيرانية ضد أمريكا وإسرائيل

سبوتنيك عربي

حذر اللواء عبد الله الجفري، عضو مجلس الشورى في العاصمة اليمنية صنعاء، من التمادي في تنفيذ مخططات الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، وأن اليمن لن يقف... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T19:10+0000

2026-03-31T19:10+0000

2026-03-31T19:10+0000

حصري

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg

وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة اليمنية أصدرت بيانًا قبل يومين، أكدت فيه الوقوف إلى جانب جمهورية إيران الإسلامية، وأدانت العدوان الإسرائيلي-الأمريكي على إيران.وأضاف الجفري: "نحن جزء من محور المقاومة، الذي تربطنا به علاقات إسلامية وأخوية ودينية، وأيضًا أهداف استراتيجية في إطار الحماية والأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وبالتالي، إذا تم العدوان على أي دولة مسلمة في المنطقة، لن نقف مكتوفي الأيدي، انطلاقًا من مشروعنا ومنهجيتنا القرآنية وأهداف ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر/أيلول، التي تتجاوز حدود الجغرافيا والمواجهة لإعلاء كلمة الحق ونصرة المستضعفين، كما تم في معركة طوفان الأقصى مع أبناء الشعب الفلسطيني".واستطرد: "خلال حرب طوفان الأقصى تم اتخاذ قرارات شجاعة، وتمت المواجهة مع حاملات الطائرات الأمريكية، ومع أمريكا والمملكة المتحدة البريطانية، وكذلك مع إسرائيل، وبالتالي، خرجت أمريكا من هذه المعركة بوساطة إقليمية، وتركت الكيان الإسرائيلي في قارعة الطريق، واليوم أعتقد أن أمريكا ستترك الكيان الإسرائيلي في قارعة الطريق".وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن اليمن جزء من محور المقاومة، وجزء من هذه المنطقة التي تُحاك ضدها المؤامرة الدولية، التي تقودها أمريكا وإسرائيل بأهدافها وأبعادها التاريخية للسيطرة والهيمنة على كل المقدرات، وتنفيذ مشروع ما يسمى بـ"صفقة القرن" و"الشرق الأوسط الجديد" من النيل حتى الفرات.وقال الجفري: "قد يكون بيان القوات المسلحة اليمنية قد أتى متأخرًا بعد هذا العدوان على إيران، لكن هناك ترتيبات وحسابات وقيادة مشتركة، وهي التي تحدد هذه القرارات بالدخول والمواجهة مع الكيان الإسرائيلي، كما تم إدخال حزب الله في إطار المواجهة والتصدي لهذا الكيان، وكذلك الحشد الشعبي، نحن جزء من أبناء هذه المنطقة ومن محور المقاومة، وبالتالي نحن سنواجه إسرائيل وأمريكا وغيرهم".ولفت عضو الشورى، إلى أن، أمريكا وأعوانها يريدون إضعاف إيران، وأن يظل الكيان الإسرائيلي هو المهيمن والمسيطر في المنطقة، وهو من يمتلك الأسلحة النووية، إضافة إلى امتلاكه أحدث العتاد العسكري.وفيما يخص تأثير دخول صنعاء في هذه المعركة، يقول الجفري، إن اليمن دخلت وحددت موقفها بوضوح، وهو وقف العدوان على إيران، وعدم تكرار الاعتداء، والدفع نحو المباحثات السياسية والحلول الدبلوماسية التي تقودها بعض الدول الإقليمية، وكان بيان وزارة الدفاع اليمنية واضحًا بأننا لن نتوقف حتى يتوقف هذا العدوان على إيران، كما أكد ضرورة تنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الإنسانية لقطاع غزة، ورفع الحصار عن الشعب اليمني الذي دخل عامه الثاني عشر.وعلى المسار العسكري، يرى الجفري، أن دخول اليمن بجانب إيران يحمل رسالة واضحة لكل من يفكر في الانضمام إلى هذا العدوان، بأن اليمن على أتم الاستعداد، وأن هناك خيارات متعددة ومؤلمة، ونحن قادرون على تغيير المعادلة في المنطقة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن