سياسي يمني يكشف لـ"سبوتنيك" الرسائل التي تحملها مشاركة صنعاء في الحرب الإيرانية ضد أمريكا وإسرائيل

عربي
تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
الاندماج أو الترحيل: لماذا تتأهب ألمانيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين.. بين القانون والسياسة والتصفية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260331/سياسي-يمني-يكشف-لـسبوتنيك-الرسائل-التي-تحملها-مشاركة-صنعاء-في-الحرب-الإيرانية-ضد-أمريكا-وإسرائيل-1112157151.html
سياسي يمني يكشف لـ"سبوتنيك" الرسائل التي تحملها مشاركة صنعاء في الحرب الإيرانية ضد أمريكا وإسرائيل
سياسي يمني يكشف لـ"سبوتنيك" الرسائل التي تحملها مشاركة صنعاء في الحرب الإيرانية ضد أمريكا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
حذر اللواء عبد الله الجفري، عضو مجلس الشورى في العاصمة اليمنية صنعاء، من التمادي في تنفيذ مخططات الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، وأن اليمن لن يقف... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T19:10+0000
2026-03-31T19:10+0000
حصري
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة اليمنية أصدرت بيانًا قبل يومين، أكدت فيه الوقوف إلى جانب جمهورية إيران الإسلامية، وأدانت العدوان الإسرائيلي-الأمريكي على إيران.وأضاف الجفري: "نحن جزء من محور المقاومة، الذي تربطنا به علاقات إسلامية وأخوية ودينية، وأيضًا أهداف استراتيجية في إطار الحماية والأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وبالتالي، إذا تم العدوان على أي دولة مسلمة في المنطقة، لن نقف مكتوفي الأيدي، انطلاقًا من مشروعنا ومنهجيتنا القرآنية وأهداف ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر/أيلول، التي تتجاوز حدود الجغرافيا والمواجهة لإعلاء كلمة الحق ونصرة المستضعفين، كما تم في معركة طوفان الأقصى مع أبناء الشعب الفلسطيني".واستطرد: "خلال حرب طوفان الأقصى تم اتخاذ قرارات شجاعة، وتمت المواجهة مع حاملات الطائرات الأمريكية، ومع أمريكا والمملكة المتحدة البريطانية، وكذلك مع إسرائيل، وبالتالي، خرجت أمريكا من هذه المعركة بوساطة إقليمية، وتركت الكيان الإسرائيلي في قارعة الطريق، واليوم أعتقد أن أمريكا ستترك الكيان الإسرائيلي في قارعة الطريق".وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن اليمن جزء من محور المقاومة، وجزء من هذه المنطقة التي تُحاك ضدها المؤامرة الدولية، التي تقودها أمريكا وإسرائيل بأهدافها وأبعادها التاريخية للسيطرة والهيمنة على كل المقدرات، وتنفيذ مشروع ما يسمى بـ"صفقة القرن" و"الشرق الأوسط الجديد" من النيل حتى الفرات.وقال الجفري: "قد يكون بيان القوات المسلحة اليمنية قد أتى متأخرًا بعد هذا العدوان على إيران، لكن هناك ترتيبات وحسابات وقيادة مشتركة، وهي التي تحدد هذه القرارات بالدخول والمواجهة مع الكيان الإسرائيلي، كما تم إدخال حزب الله في إطار المواجهة والتصدي لهذا الكيان، وكذلك الحشد الشعبي، نحن جزء من أبناء هذه المنطقة ومن محور المقاومة، وبالتالي نحن سنواجه إسرائيل وأمريكا وغيرهم".ولفت عضو الشورى، إلى أن، أمريكا وأعوانها يريدون إضعاف إيران، وأن يظل الكيان الإسرائيلي هو المهيمن والمسيطر في المنطقة، وهو من يمتلك الأسلحة النووية، إضافة إلى امتلاكه أحدث العتاد العسكري.وفيما يخص تأثير دخول صنعاء في هذه المعركة، يقول الجفري، إن اليمن دخلت وحددت موقفها بوضوح، وهو وقف العدوان على إيران، وعدم تكرار الاعتداء، والدفع نحو المباحثات السياسية والحلول الدبلوماسية التي تقودها بعض الدول الإقليمية، وكان بيان وزارة الدفاع اليمنية واضحًا بأننا لن نتوقف حتى يتوقف هذا العدوان على إيران، كما أكد ضرورة تنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الإنسانية لقطاع غزة، ورفع الحصار عن الشعب اليمني الذي دخل عامه الثاني عشر.وعلى المسار العسكري، يرى الجفري، أن دخول اليمن بجانب إيران يحمل رسالة واضحة لكل من يفكر في الانضمام إلى هذا العدوان، بأن اليمن على أتم الاستعداد، وأن هناك خيارات متعددة ومؤلمة، ونحن قادرون على تغيير المعادلة في المنطقة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
https://sarabic.ae/20260331/رئيس-لجنة-الشؤون-الخارجية-في-برلمان-صنعاء-يكشف-لـسبوتنيك-تأثيردخول-اليمن-في-الحرب-الإيرانية-1112151215.html
https://sarabic.ae/20260329/بعد-دخولها-الحرب-الإيرانية-الأمريكيةهل-تغلق-أنصار-الله-اليمنية-باب-المندب-أمام-الملاحة-الدولية؟-1112080407.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61978760cdc26dea5a42f98725724f72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن

سياسي يمني يكشف لـ"سبوتنيك" الرسائل التي تحملها مشاركة صنعاء في الحرب الإيرانية ضد أمريكا وإسرائيل

19:10 GMT 31.03.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
حذر اللواء عبد الله الجفري، عضو مجلس الشورى في العاصمة اليمنية صنعاء، من التمادي في تنفيذ مخططات الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، وأن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمامها، مشيرًا إلى أن أمريكا سوف تترك إسرائيل على قارعة الطريق كما تركتها المرة السابقة إبان حرب غزة.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة اليمنية أصدرت بيانًا قبل يومين، أكدت فيه الوقوف إلى جانب جمهورية إيران الإسلامية، وأدانت العدوان الإسرائيلي-الأمريكي على إيران.
وأضاف الجفري: "نحن جزء من محور المقاومة، الذي تربطنا به علاقات إسلامية وأخوية ودينية، وأيضًا أهداف استراتيجية في إطار الحماية والأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وبالتالي، إذا تم العدوان على أي دولة مسلمة في المنطقة، لن نقف مكتوفي الأيدي، انطلاقًا من مشروعنا ومنهجيتنا القرآنية وأهداف ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر/أيلول، التي تتجاوز حدود الجغرافيا والمواجهة لإعلاء كلمة الحق ونصرة المستضعفين، كما تم في معركة طوفان الأقصى مع أبناء الشعب الفلسطيني".
أنصار الله..السياسي اليمني عضو مجلس النواب في صنعاء د.علي الزنم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" تأثير دخول اليمن في الحرب الإيرانية
15:39 GMT
واستطرد: "خلال حرب طوفان الأقصى تم اتخاذ قرارات شجاعة، وتمت المواجهة مع حاملات الطائرات الأمريكية، ومع أمريكا والمملكة المتحدة البريطانية، وكذلك مع إسرائيل، وبالتالي، خرجت أمريكا من هذه المعركة بوساطة إقليمية، وتركت الكيان الإسرائيلي في قارعة الطريق، واليوم أعتقد أن أمريكا ستترك الكيان الإسرائيلي في قارعة الطريق".
وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن اليمن جزء من محور المقاومة، وجزء من هذه المنطقة التي تُحاك ضدها المؤامرة الدولية، التي تقودها أمريكا وإسرائيل بأهدافها وأبعادها التاريخية للسيطرة والهيمنة على كل المقدرات، وتنفيذ مشروع ما يسمى بـ"صفقة القرن" و"الشرق الأوسط الجديد" من النيل حتى الفرات.
وأكد الجفري أن المعركة اليوم معركة مصيرية، معركة وجود بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وهذا ما يُحتم علينا، بأخلاقنا وقيمنا وعقيدتنا وهويتنا الإيمانية، التي تحثنا على الجهاد في سبيل الله، الدفاع عن نصرة المستضعفين.
وقال الجفري: "قد يكون بيان القوات المسلحة اليمنية قد أتى متأخرًا بعد هذا العدوان على إيران، لكن هناك ترتيبات وحسابات وقيادة مشتركة، وهي التي تحدد هذه القرارات بالدخول والمواجهة مع الكيان الإسرائيلي، كما تم إدخال حزب الله في إطار المواجهة والتصدي لهذا الكيان، وكذلك الحشد الشعبي، نحن جزء من أبناء هذه المنطقة ومن محور المقاومة، وبالتالي نحن سنواجه إسرائيل وأمريكا وغيرهم".
ولفت عضو الشورى، إلى أن، أمريكا وأعوانها يريدون إضعاف إيران، وأن يظل الكيان الإسرائيلي هو المهيمن والمسيطر في المنطقة، وهو من يمتلك الأسلحة النووية، إضافة إلى امتلاكه أحدث العتاد العسكري.
تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
بعد دخولها الحرب الإيرانية-الأمريكية...هل تغلق أنصار الله اليمنية "باب المندب" أمام الملاحة الدولية؟
29 مارس, 18:07 GMT
وفيما يخص تأثير دخول صنعاء في هذه المعركة، يقول الجفري، إن اليمن دخلت وحددت موقفها بوضوح، وهو وقف العدوان على إيران، وعدم تكرار الاعتداء، والدفع نحو المباحثات السياسية والحلول الدبلوماسية التي تقودها بعض الدول الإقليمية، وكان بيان وزارة الدفاع اليمنية واضحًا بأننا لن نتوقف حتى يتوقف هذا العدوان على إيران، كما أكد ضرورة تنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الإنسانية لقطاع غزة، ورفع الحصار عن الشعب اليمني الذي دخل عامه الثاني عشر.
وعلى المسار العسكري، يرى الجفري، أن دخول اليمن بجانب إيران يحمل رسالة واضحة لكل من يفكر في الانضمام إلى هذا العدوان، بأن اليمن على أتم الاستعداد، وأن هناك خيارات متعددة ومؤلمة، ونحن قادرون على تغيير المعادلة في المنطقة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارًا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала