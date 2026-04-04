الجيش الإيراني يعلن إطلاق مسيرات على مطار بن غوريون

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، إطلاق موجة جديدة من الطائرات المسيرة على إسرائيل، حيث استهدف مواقع متعددة منها مطار بن غوريون.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن "جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استهدف عبر موجة جديدة من هجمات المسيرات، عدة مواقع للكيان الصهيوني في مطار بن غوريون".وقال الجيش الإيراني في بيانه "استهدف أبطال جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منذ فجر اليوم، برج المراقبة الجديد، وأبراج مراقبة الصالتين 1 و2، وأنظمة الملاحة، وهوائيات ورادارات المطار التابعة للكيان الصهيوني، بضربات مكثفة من الطائرات المسيرة".وأضاف الجيش في بيانه: "نُفذت هذه العملية بهدف إرباك القيادة والسيطرة وتنسيق الحركة الجوية العسكرية للعدو، ومنع توجيه المقاتلات المهاجمة التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي والكيان الصهيوني، وتعطيل العمليات الجوية، وتعطيل منظومات الاستطلاع والحرب الإلكترونية للعدو، وتقليص قدرته على مراقبة الأجواء في الأراضي المحتلة".وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن القوات الجوية الأمريكية خسرت 7 طائرات مأهولة على الأقل منذ بدء الحرب على إيران في أواخر فبراير/ شباط 2026، في سلسلة حوادث وهجمات أسفرت عن سقوط طائرات مأهولة ومتعددة الإصابات بين أفراد الطاقم.وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية الكويتية 3 طائرات "إف-15" أمريكية في حادثة نيران صديقة فوق الكويت، وقفز جميع أفراد الطاقم الستة بالمظلات بسلام، وعاد الطيارون الثلاثة لاحقا إلى الخدمة في غارات على إيران.في 12 مارس، تحطمت طائرة "كي سي-135" الأمريكية للتزود بالوقود في العراق، ما أدى إلى مقتل 6 من أفراد الطاقم.وأوضح الجيش الأمريكي أن الحادث وقع نتيجة تصادم مع طائرة أخرى خلال عملية "الغضب الملحمي"، دون تدخل ناري مباشر، فيما هبطت الطائرة الثانية بسلام.وأظهرت صور لوسائل إعلام أمريكية، في 27 مارس، تدمير طائرة إنذار وتحكم من طراز " E-3 Sentry" على مدرج قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية بهجوم إيراني، ما أدى لإصابة ما لا يقل عن 10 عسكريين أمريكيين، كما تضررت طائرة تزويد وقود أمريكية خلال الهجوم.في حادثة منفصلة، اضطرت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" إلى الهبوط اضطراريا في قاعدة بالشرق الأوسط الشهر الماضي بعد تعرضها لنيران يُعتقد أنها إيرانية، بحسب مصادر مطلعة.وتشن إيران ضربات على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وعلى الأراضي الإسرائيلية، ردا على العملية العسكرية التي بدأت بها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

