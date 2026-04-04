الحرس الثوري الإيراني: مصير جميع القوات الأمريكية هو الهروب من المنطقة

الحرس الثوري الإيراني: مصير جميع القوات الأمريكية هو الهروب من المنطقة

سبوتنيك عربي

صرح قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، اليوم السبت، بأن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" هربت ولم تجرؤ على عبور مضيق باب...

2026-04-04T15:27+0000

2026-04-04T15:27+0000

2026-04-04T15:27+0000

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم السبت، عن العميد إسماعيل قاآني، قوله إنه "على ترامب المجرم أن يقيل قائد حاملة الطائرات جيرالد فورد أيضا فهو لم يجرؤ على عبور مضيق باب المندب خوفا من المجاهدين الأبطال والشعب اليمني الصامد".وأضاف القائد العسكري الإيراني أن "قائد حاملة الطائرات جيرالد فورد وبعد أسبوعين من التردد وبقصة مختلقة هرب من البحر الأحمر والمنطقة، ومصير جميع القوات الإرهابية الأمريكية هو الهروب من المنطقة".وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن القوات الجوية الأمريكية خسرت 7 طائرات مأهولة على الأقل منذ بدء الحرب على إيران في أواخر فبراير/ شباط 2026، في سلسلة حوادث وهجمات أسفرت عن سقوط طائرات مأهولة ومتعددة الإصابات بين أفراد الطاقم.وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية الكويتية 3 طائرات "إف-15" أمريكية في حادثة نيران صديقة فوق الكويت، وقفز جميع أفراد الطاقم الستة بالمظلات بسلام، وعاد الطيارون الثلاثة لاحقا إلى الخدمة في غارات على إيران.في 12 مارس، تحطمت طائرة "كي سي-135" الأمريكية للتزود بالوقود في العراق، ما أدى إلى مقتل 6 من أفراد الطاقم.وأوضح الجيش الأمريكي أن الحادث وقع نتيجة تصادم مع طائرة أخرى خلال عملية "الغضب الملحمي"، دون تدخل ناري مباشر، فيما هبطت الطائرة الثانية بسلام.وأظهرت صور لوسائل إعلام أمريكية، في 27 مارس، تدمير طائرة إنذار وتحكم من طراز " E-3 Sentry" على مدرج قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية بهجوم إيراني، ما أدى لإصابة ما لا يقل عن 10 عسكريين أمريكيين، كما تضررت طائرة تزويد وقود أمريكية خلال الهجوم.في حادثة منفصلة، اضطرت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35" إلى الهبوط اضطراريا في قاعدة بالشرق الأوسط الشهر الماضي بعد تعرضها لنيران يُعتقد أنها إيرانية، بحسب مصادر مطلعة.وتشن إيران ضربات على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وعلى الأراضي الإسرائيلية، ردا على العملية العسكرية التي بدأت بها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260404/ترامب-نحن-الآن-في-عملية-التخلص-من-إيران-النووية-و48-ساعة-تفصلها-عن-جحيم-عظيم-1112279696.html

https://sarabic.ae/20260404/إعلام-إيران-تسمح-لسفن-تحمل-سلعا-أساسية-ومساعدات-إنسانية-بالمرور-عبر-مضيق-هرمز-1112276026.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, الأخبار