موسكو: زيلينسكي محور الفساد ولن يترك منصبه طواعية
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخارفا، اليوم السبت، بأن تنحي فلاديمير زيلينسكي عن السلطة طواعية أمر لا يتصور، نظرا لشخصيته... 04.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-04T18:37+0000
https://sarabic.ae/20260403/زاخاروفا-تسخر-من-اقتراح-زيلينسكي-المساعدة-بفتح-مضيق-هرمز--1112256113.html
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخارفا، اليوم السبت، بأن تنحي فلاديمير زيلينسكي عن السلطة طواعية أمر لا يتصور، نظرا لشخصيته واستثمارات الغرب فيه.
وقالت خلال مقابلة تعليقا على قضية ذات صلة: "من يستطيع أن يتصور أن رجلا أسيرا لشهوة السلطة، غارقا في كل أنواع الذنوب والشهوات، سيتنحى من تلقاء نفسه؟".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الغرب استثمر موارد هائلة في زيلينسكي، وباعتباره شخصية محورية في مخططات الفساد، فلن يُعفى من منصبه الحالي.
وأوضحت أن "أكبر مشكلة تواجه أوكرانيا في أنها، منذ نيلها السيادة والاستقلال، لم تشهد شخصا واحدا يفكر في مصالح أوكرانيا كدولة والأوكرانيين كشعب، بل يفكر فقط بمصالحه الشخصية أو مصالح مجموعته السياسية".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 25 نيسان/ أبريل 2024، أن روسيا تنطلق من حقيقة أن شرعية فلاديمير زيلينسكي، قد انتهت.
وقال بوتين خلال
مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية البيلاروسية: "بالطبع، نحن ندرك أن شرعية رئيس الدولة الحالي قد انتهت".