نتنياهو: استهدفنا اليوم مصانع إيران البتروكيماوية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل دمرت نحو 70% من قدرة إنتاج الصلب لدى إيران، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت اليوم مصانع إيران... 04.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال نتنياهو: "استهدفنا اليوم مصانع إيران البتروكيماوية وسنواصل توجيه هذه الضربات".وأضاف: "صناعات الصلب والبتروكيماويات تشكل آلة لجلب المال إلى إيران وتمول حرب الإرهاب ضدنا وضد العالم كله".وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

