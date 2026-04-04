نتنياهو: استهدفنا اليوم مصانع إيران البتروكيماوية
نتنياهو: استهدفنا اليوم مصانع إيران البتروكيماوية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل دمرت نحو 70% من قدرة إنتاج الصلب لدى إيران، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت اليوم مصانع إيران... 04.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-04T17:55+0000
2026-04-04T17:55+0000
2026-04-04T17:55+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
وقال نتنياهو: "استهدفنا اليوم مصانع إيران البتروكيماوية وسنواصل توجيه هذه الضربات".وأضاف: "صناعات الصلب والبتروكيماويات تشكل آلة لجلب المال إلى إيران وتمول حرب الإرهاب ضدنا وضد العالم كله".
https://sarabic.ae/20260404/ترامب-نحن-الآن-في-عملية-التخلص-من-إيران-النووية-و48-ساعة-تفصلها-عن-جحيم-عظيم-1112279696.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
نتنياهو: استهدفنا اليوم مصانع إيران البتروكيماوية
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل دمرت نحو 70% من قدرة إنتاج الصلب لدى إيران، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت اليوم مصانع إيران البتروكيماوية.
وقال نتنياهو: "استهدفنا اليوم مصانع إيران البتروكيماوية وسنواصل توجيه هذه الضربات".
وتابع: "دمرنا 70% من قدرة إنتاج الصلب لدى إيران الذي يستخدم كمادة خام في تصنيع الأسلحة ضدنا".
وأضاف: "صناعات الصلب والبتروكيماويات تشكل آلة لجلب المال إلى إيران وتمول حرب الإرهاب ضدنا وضد العالم كله".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.