الدفاع الكويتية: رصد هجمات استهدفت محطتين للكهرباء وتقطير المياه ومجمع القطاع النفطي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
الدفاع الكويتية: رصد هجمات استهدفت محطتين للكهرباء وتقطير المياه ومجمع القطاع النفطي
الدفاع الكويتية: رصد هجمات استهدفت محطتين للكهرباء وتقطير المياه ومجمع القطاع النفطي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأحد، أنها "رصددت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 9 صواريخ باليستية، و4 صواريخ جوالة، و31 طائرة مسيّرة معادية داخل... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
الدفاع الكويتية: رصد هجمات استهدفت محطتين للكهرباء وتقطير المياه ومجمع القطاع النفطي

15:33 GMT 05.04.2026
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأحد، أنها "رصددت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 9 صواريخ باليستية، و4 صواريخ جوالة، و31 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، حيث تم اعتراضها وفق الإجراءات المتبعة".
وقال المتحدث الرسمي، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان له، إن "الهجمات بالطائرات المسيّرة أسفرت عن استهداف محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدد من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، إضافة إلى أحد مباني مجمع الوزارات، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق متفرقة".
وأكدت الوزارة، أن "الجهات المختصة تعاملت مع الحوادث وفق الإجراءات المعتمدة، دون تسجيل أي إصابات بشرية"، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم تداول الصور أو المقاطع المصورة من المواقع المستهدفة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التفاعل مع الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الأمن والسلامة العامة.
وشددت على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، مؤكدة على أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بكفاءة ويقظة، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، واضعة أمن الوطن وسلامة الجميع في مقدمة أولوياتها.
وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية، في وقت سابق اليوم، تعرض عدد من مرافقها التشغيلية، التابعة لكل من شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية، لهجوم إيراني باستخدام طائرات مسيرة.
وأسفر الهجوم عن اندلاع حرائق في بعض المرافق وإلحاق خسائر مادية جسيمة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
صورة جوية لمستودعات النفط الخام في الأحمدي، الكويت، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2026
الكويت تكشف عن مستويات الملوثات في الهواء الخارجي بعد حرائق مصفاة "الأحمدي"
3 أبريل, 16:07 GMT
وأفادت المؤسسة بأن فرق الطوارئ والإطفاء التابعة للشركات باشرت على الفور بتنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة بالتعاون مع قوة الإطفاء العام، وتمكنت من احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى المرافق الأخرى.
وأضافت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشآت، مع متابعة تقييم الأضرار بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
الكويت تعلن تعرض ناقلة نفط تابعة لها لهجوم إيراني في ميناء دبي
30 مارس, 23:36 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
