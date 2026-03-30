الكويت تعلن تعرض ناقلة نفط تابعة لها لهجوم إيراني في ميناء دبي

ذكرت وكالة ‌الأنباء ⁠الكويتية "كونا"، نقلا عن مؤسسة ​البترول ⁠الكويتية، أن ناقلة النفط ‌الكويتية العملاقة (السالمي) تعرضت لاستهداف ‌مباشر في هجوم وصفته المؤسسة...

ونقلت الوكالة ​عن ​المؤسسة القول، ​إن ⁠الناقلة كانت محملة بالكامل وقت ‌وقوع الحادث، وحذرت من ‌احتمال حدوث تسرب نفطي في المياه المحيطة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

